Colón visita Chaco con la misión de cerrar encumbrado la primera rueda

Colón afrontará este sábado un nuevo compromiso fuera de Santa Fe cuando visite, desde las 16, a Chaco For Ever en el estadio Juan Alberto García de Resistencia, en el encuentro que completará la primera rueda de la Primera Nacional. El partido contará con la presencia de hinchas sabaleros en las tribunas y será arbitrado por Yamil Possi.

El equipo dirigido por Andrés Medrán llega fortalecido por la victoria conseguida hace una semana ante Defensores de Belgrano, un resultado que le permitió cortar una serie de cuatro empates consecutivos y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Zona B. Con Deportivo Morón como único líder, el conjunto rojinegro sabe que necesita sumar de a tres para seguir de cerca a los puestos de vanguardia.

De cara al encuentro en la capital chaqueña, el entrenador mantendrá la base del equipo que se impuso en el Bajo Núñez y realizará una sola modificación obligada. El paraguayo Sebastián Olmedo ingresará por Pier Barrios, quien alcanzó el límite de amonestaciones y deberá cumplir una fecha de suspensión.

De esta manera, Olmedo formará dupla central con Tomás Rasmussen, mientras que Agustín Peinipil y Facundo Allende completarán la defensa. En la mitad de la cancha continuarán Federico Lértora y Alan Antonio, mientras que el tridente ofensivo integrado por Nicolás Lago, Cristian García Marcioni y Darío Sarmiento volverá a respaldar a Alan Bonansea como referencia de ataque.

Así, la formación prevista de Colón sería con Budiño; Peinipil, Rasmussen, Olmedo y Allende; Lértora y Antonio; Marcioni, Sarmiento, Lago y Bonansea.

En la nómina de convocados también aparecen nuevamente los juveniles Máximo Ingravidi y Jerónimo Buosi, quienes se perfilan como alternativas para refrescar el ataque durante el partido.

Además, el cuerpo técnico deberá prestar atención a las amonestaciones, ya que Rasmussen, Lértora y Facundo Castet acumulan cuatro tarjetas amarillas y, en caso de ser sancionados, se perderán la próxima presentación.

Mientras tanto, la dirigencia ya comenzó a moverse en el mercado de pases. El extremo Franco García se convirtió en la primera incorporación para el segundo semestre y la prioridad ahora pasa por sumar otro centrodelantero, además de un marcador central y un lateral.

Del otro lado estará un Chaco For Ever que atraviesa un presente complicado. El conjunto chaqueño marcha último en la zona con apenas nueve puntos, producto de una victoria, seis empates y diez derrotas. La seguidilla de malos resultados derivó en la salida de Pedro Lorens y en la llegada de Daniel Cravero, aunque el nuevo entrenador recién asumirá formalmente el lunes y no estará en el banco ante Colón.

La probable formación del equipo local sería con Canuto; Croata, Valdez, Garay y Silvera; Cerrudo, Guerra, Nievas, Lioi y Ojeda; y Enríquez como único delantero.

Con necesidades diferentes, ambos equipos se enfrentarán en Resistencia para poner al día el calendario y cerrar la primera mitad del campeonato. Colón buscará ratificar la mejoría mostrada en la última fecha y continuar en la pelea por los puestos de privilegio, mientras que Chaco For Ever intentará cortar una racha negativa que lo mantiene en el fondo de la tabla.