Brasil marcó claras diferencias y venció a Haití sin sobresaltos

Brasil consiguió su primera victoria en el Mundial 2026 al imponerse por 3-0 a Haití en Filadelfia, por la segunda fecha del Grupo C. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti resolvió el encuentro antes del descanso y quedó bien posicionado de cara a la clasificación, aunque terminó la noche con una preocupación por la lesión de Raphinha, que debió ser reemplazado en la primera etapa.

Después del empate 1-1 frente a Marruecos en el debut, el seleccionado brasileño asumió la iniciativa desde el comienzo ante un rival que se plantó con una línea de cinco defensores y apostó a cerrar espacios. Aunque dominó la posesión, Brasil tardó en encontrar profundidad y recién logró romper el cero a través de una jugada iniciada por Vinicius, que terminó con un tanto en contra del defensor Hannes Delcroix.

Con la ventaja, el equipo sudamericano ganó confianza y amplió diferencias pocos minutos después. Vinicius volvió a ser determinante con una asistencia para Matheus Cunha, que definió con precisión para establecer el 2-0 antes del entretiempo.

La nota negativa de la primera mitad fue la salida de Raphinha. El delantero dejó el campo con una molestia física y fue reemplazado por Rayan, atacante de 19 años que milita en el Bournemouth inglés. Su evolución será seguida en las próximas horas por el cuerpo técnico brasileño.

En el complemento, Brasil mantuvo el control del partido y terminó de asegurar el resultado a través de Vinicius. El delantero del Real Madrid recibió una habilitación de Lucas Paquetá y definió para convertir el tercer gol y redondear una actuación destacada.

Haití, que había caído por la mínima ante Escocia en la primera fecha, ofreció poca resistencia y apenas logró inquietar al arco defendido por Alisson. Incluso, algunos intentos de descuento fueron anulados por posición adelantada y el conjunto centroamericano terminó resignado ante la superioridad brasileña.

La ausencia de Neymar, que continúa recuperándose de una lesión en la pantorrilla derecha, volvió a ser una de las cuestiones que rodearon a la selección brasileña. El delantero permaneció en Nueva Jersey, donde el plantel tiene su base de operaciones, y continúa con trabajos diferenciados.

Con este triunfo, Brasil sumó sus primeros tres puntos en el torneo y quedó bien encaminado en el Grupo C. El próximo compromiso será decisivo para definir sus aspiraciones de clasificación, mientras que Haití buscará mantener sus opciones en la última fecha.