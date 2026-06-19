El dólar subió por cuarto día consecutivo, ganó $30 en la semana y llegó a su valor más alto desde enero

El dólar volvió a cerrar en alza este viernes y consolidó una tendencia alcista que se viene observando desde el inicio de junio, impulsada por una mayor demanda tanto de empresas como de particulares, en un contexto marcado por el cobro del medio aguinaldo y una menor oferta de divisas.

En una jornada condicionada por el feriado en Estados Unidos, que redujo el volumen de operaciones, el tipo de cambio mayorista avanzó diez pesos y terminó en $1.461, mientras que el minorista en el Banco Nación cerró a $1.480. De esta manera, la divisa acumuló cuatro ruedas consecutivas en alza y un incremento cercano al 4% en lo que va del mes.

Según explicó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, el dólar mayorista ganó 33 pesos durante la última semana, una suba del 2,3%, que contrasta con la baja registrada en la semana anterior.

Con este comportamiento, junio se encamina a ser el primer mes desde octubre de 2025 en el que la evolución del dólar oficial superaría el ritmo de inflación. En lo que va del año, sin embargo, el avance del tipo de cambio continúa por debajo del incremento acumulado de los precios.

El Banco Central mantiene vigente el esquema de bandas cambiarias y fijó para junio un techo de $1.790, por lo que el dólar oficial todavía se ubica más de un 22% por debajo de ese límite.

En el mercado informal, el dólar blue cerró en $1.480, cinco pesos menos que el jueves, aunque también acumula una suba de 50 pesos en junio. El mismo aumento registra el tipo de cambio minorista, que avanzó un 3,5% desde comienzos de mes.

En tanto, los contratos de dólar futuro operaron con subas en todas las posiciones. Los vencimientos de junio se pactaron en torno a los $1.469,50 y los de julio en $1.494,50. Las cotizaciones implícitas continúan muy por debajo del techo previsto por las bandas cambiarias, una señal de que el mercado todavía no espera una devaluación brusca en el corto plazo, pese al reciente repunte del dólar.

La dinámica de las últimas semanas refleja una combinación de mayor demanda estacional, menor oferta en algunas jornadas y la participación del Banco Central en el mercado oficial, factores que contribuyeron a sostener la recuperación del tipo de cambio durante junio.