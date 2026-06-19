Designaron al economista Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

El economista Adrián Ravier fue designado como nuevo vocero presidencial y se incorporará al equipo de la Casa Rosada para desempeñarse como principal portavoz del Gobierno de Javier Milei.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales, luego de una reunión mantenida con el Presidente en la Quinta de Olivos. “Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, expresó.

También el asesor presidencial Santiago Caputo celebró la designación con un mensaje publicado en X. “Felicitaciones Adrián Ravier. Que las fuerzas del cielo te acompañen”, escribió.

Con la llegada de Ravier, el Gobierno busca renovar el área de comunicación oficial, en momentos en que Adorni enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Ravier, de 48 años, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y desarrolló una extensa trayectoria académica. Se desempeñó como docente en instituciones como la UBA, ESEADE, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), la Universidad del Salvador y la Universidad Católica Argentina. Actualmente dicta cursos de Macroeconomía en la Universidad del CEMA y de Fundamentos de Economía en la Universidad Nacional de La Pampa.

En el ámbito político, fue electo diputado nacional en 2025 al encabezar una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en La Pampa, provincia donde además preside el partido oficialista.

Ravier mantiene desde hace años una relación cercana con Milei, con quien compartió actividades académicas y proyectos editoriales, entre ellos la presentación del libro La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

La designación del economista marca una nueva etapa en la estrategia comunicacional del Gobierno, con la incorporación de una figura de perfil técnico y estrechamente vinculada al Presidente para ocupar uno de los cargos de mayor exposición pública de la administración nacional.