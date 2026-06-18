La familia de Messi difundió un comunicado sobre la salud de Jorge y pidió respeto y privacidad

La familia de Lionel Messi emitió este jueves un comunicado para brindar precisiones sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre y representante del capitán de la selección argentina, y pidió respeto por la intimidad familiar ante las versiones que circularon en las últimas horas.

A través del equipo de prensa del futbolista, la familia informó que Jorge Messi atraviesa una situación de salud, aunque aclaró que se encuentra bajo seguimiento médico y que su evolución es favorable. “En estos momentos se encuentra recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señalaron.

En el mismo mensaje, expresaron su malestar por la difusión de rumores y especulaciones vinculadas a una cuestión que calificaron como “estrictamente privada y familiar”. “La familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, remarcaron.

Además, aclararon que únicamente el círculo más cercano cuenta con información precisa sobre el estado de salud de Jorge Messi y advirtieron que cualquier dato que no provenga de la propia familia “no debe ser considerado válido ni veraz”.

“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, agregaron.

Por último, indicaron que cualquier novedad relevante será comunicada por los canales oficiales y agradecieron las muestras de afecto recibidas, al tiempo que solicitaron preservar “la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso”.

Las palabras del comunicado se conocen días después del debut de la selección argentina en el Mundial 2026, donde Messi marcó los tres goles en la victoria por 3-0 sobre Argelia y se mostró visiblemente emocionado. Tras el encuentro, el rosarino explicó que atravesaba “unos días difíciles” por una situación ajena al fútbol.

“La verdad que por la familia más que nada. Porque siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil. Así que se juntaron muchas cosas”, había señalado el capitán argentino, quien también destacó el apoyo de sus compañeros y de su entorno más cercano.