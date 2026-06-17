El Gobierno informó superávit en mayo, con el impulso del cobro de Ganancias

El Gobierno nacional informó que en mayo el Sector Público Nacional registró un superávit financiero de $478.613 millones, resultado que se explicó por un saldo primario positivo de $1,92 billones y pagos de intereses de deuda por $1,45 billones. Con este desempeño, el resultado acumulado en los primeros cinco meses del año equivale a un superávit financiero cercano al 0,2% del PBI y un superávit primario del 0,7%.

Según datos difundidos por el Ministerio de Economía, los ingresos totales alcanzaron los $14,5 billones, con una suba interanual del 27,8%. En materia tributaria, el principal impulso provino del Impuesto a las Ganancias, cuya recaudación creció 72,5% respecto de mayo del año pasado, mientras que los derechos de exportación continuaron mostrando una caída del 17,4%.

Por el lado del gasto, las erogaciones primarias totalizaron $12,6 billones. Las prestaciones sociales representaron la mayor porción, con $8,38 billones, seguidas por las remuneraciones del sector público, que sumaron $1,62 billones. En tanto, las transferencias corrientes tuvieron una variación moderada y las destinadas a universidades registraron un incremento cercano al 90% interanual.

Los subsidios económicos ascendieron a $784.178 millones, concentrados principalmente en energía y transporte, mientras que el gasto de capital se mantuvo en niveles similares a los del mes anterior.

Durante mayo también se registró la transferencia al Tesoro de $24,4 billones en utilidades del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025, fondos que fueron utilizados principalmente para reducir la deuda que mantenía el Tesoro con la autoridad monetaria.

Uno de los datos destacados del mes fue la mejora en la recaudación luego de varios meses de retroceso. La recuperación estuvo explicada por el vencimiento del Impuesto a las Ganancias para sociedades, ya que otros tributos vinculados al consumo continuaron mostrando debilidad. El IVA, por ejemplo, registró una caída real del 10%.

Pese al resultado positivo, distintos análisis privados advierten que los ingresos continúan afectados por el débil desempeño de la actividad económica y por medidas fiscales como la reducción de retenciones al agro. En ese contexto, el Gobierno podría verse obligado a profundizar el ajuste del gasto si no se consolida una recuperación de la recaudación durante la segunda mitad del año.

De acuerdo con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el resultado acumulado hasta mayo ya permitió superar el objetivo de superávit primario previsto para junio. Sin embargo, el pago del medio aguinaldo y las exigencias fiscales para los próximos meses obligarán a sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

Por su parte, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señaló que, medidos en términos reales, tanto los ingresos como los gastos mostraron caídas interanuales durante mayo. El organismo destacó que el superávit financiero se redujo un 45,7% en comparación con igual mes del año pasado, aunque remarcó que las cuentas públicas continúan cerrando con saldo positivo.