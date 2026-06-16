El consumo de carne vacuna cayó a su nivel más bajo de los últimos 20 años

El consumo de carne vacuna en Argentina volvió a mostrar señales de retroceso y alcanzó en mayo el nivel más bajo de los últimos veinte años. Según un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo per cápita se ubicó en 47,5 kilos por habitante al año, lo que representa una caída de 6,1% interanual.

El dato implica además una reducción de 3,1 kilos por persona respecto del mismo período de 2025 y confirma una tendencia descendente que se viene profundizando en los últimos años.

De acuerdo con la entidad, la principal explicación se encuentra en la pérdida del poder de compra de los hogares y en el aumento del precio relativo de la carne vacuna frente a otros productos alimenticios.

En términos generales, el consumo aparente de carne vacuna cayó 11,1% en los primeros cinco meses de 2026 y totalizó 855.750 toneladas res con hueso. Esto significó una disminución de más de 106.000 toneladas respecto del mismo período del año anterior.

A pesar de este escenario, el informe destacó que durante mayo se registró una nueva baja en los precios promedio de algunos cortes. El asado mostró la mayor reducción mensual, con una caída de 1,6%, seguido por el cuadril, la nalga, la carne picada común y la paleta, que también registraron descensos moderados.

Mientras el mercado interno continúa debilitado, las exportaciones mostraron un comportamiento diferente. Según estimaciones de CICCRA, entre enero y mayo las ventas al exterior crecieron 5,1% interanual, alcanzando unas 312.200 toneladas res con hueso.

El principal impulso provino de Estados Unidos, cuyas compras aumentaron significativamente luego del acuerdo comercial firmado a comienzos de año. Las exportaciones hacia ese destino crecieron 25% mensual en abril y prácticamente se triplicaron en comparación con el mismo mes de 2025.

Por el contrario, las ventas hacia China, que continúa siendo el principal mercado para la carne argentina, registraron una fuerte caída tanto en términos mensuales como interanuales.

El informe también advirtió sobre una disminución en la producción y en la actividad frigorífica. Durante los primeros cinco meses del año la producción de carne vacuna cayó 7,3% y la faena se redujo 9,8%, alcanzando el nivel más bajo de la última década.

Según CICCRA, la menor disponibilidad de hacienda es consecuencia de un proceso que se arrastra desde hace varios años, marcado por condiciones climáticas adversas y una fuerte liquidación de stock ganadero.

La entidad sostuvo que el sector atraviesa uno de los períodos de menor actividad de las últimas décadas, en un contexto en el que la demanda interna continúa debilitada y el mercado exportador gana cada vez más relevancia para la industria frigorífica argentina.