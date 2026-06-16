Argentina recibirá un respaldo financiero del Banco Mundial para refinanciar vencimientos de deuda

El directorio del Banco Mundial aprobó una garantía por 2.000 millones de dólares para Argentina, una medida que busca facilitar el acceso del país a financiamiento internacional en condiciones más favorables y contribuir al proceso de refinanciación de vencimientos de deuda.

La operación combina dos instrumentos del Grupo Banco Mundial: una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y una garantía de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). En conjunto, ambos mecanismos cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda vinculados al préstamo comercial que se obtenga a partir de esta estructura financiera.

Desde el organismo internacional señalaron que la iniciativa apunta a respaldar el programa de estabilización económica y las reformas impulsadas por el Gobierno argentino.

“Estamos comprometidos a apoyar la estabilización macroeconómica de Argentina y su agenda de reformas orientadas al crecimiento”, afirmó Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

Según explicó la funcionaria, el esquema permitirá facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capitales mediante financiamiento más accesible, al tiempo que busca incentivar inversiones privadas y mejorar la productividad.

Por su parte, el vicepresidente de Operaciones de MIGA, Junaid Kamal Ahmad, sostuvo que la combinación de herramientas financieras permitirá generar ahorros significativos para Argentina y contribuirá a atraer nuevas inversiones.

La aprobación llega en un momento clave para el Gobierno nacional, que enfrenta importantes vencimientos de deuda en las próximas semanas. Además de esta garantía del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) analiza otra operación por 550 millones de dólares, mientras que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) evaluará en julio un respaldo adicional de hasta 500 millones de dólares.

De concretarse todas esas operaciones, Argentina contaría con garantías y financiamiento potencial por alrededor de 3.000 millones de dólares, una cifra relevante frente al vencimiento de aproximadamente 4.400 millones de dólares previsto para el próximo 9 de julio.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había anticipado durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que el Gobierno trabajaba en mecanismos de financiamiento alternativos. En ese contexto, aseguró que “no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital” y destacó que estas herramientas ofrecen tasas más bajas que las disponibles actualmente en los mercados internacionales.

Uno de los beneficios señalados por el Gobierno es que las garantías permitirían acceder a créditos con tasas estimadas entre 5,5% y 6,5% anual, por debajo de los rendimientos que debería afrontar el país en una emisión tradicional de deuda.

La noticia se conoce además luego de que las calificadoras internacionales Standard & Poor’s y Fitch Ratings mejoraran recientemente la nota de la deuda soberana argentina, un escenario que contribuyó a la baja del riesgo país y fortaleció las expectativas oficiales de recuperar gradualmente el acceso al financiamiento externo