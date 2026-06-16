Lewandowski: "Debemos cambiar este modelo económico"

“El Peronismo Debate” realizó en Concepción del Uruguay su segundo encuentro, reuniendo a dirigentes políticos, representantes de los trabajadores y cientos de militantes de toda la región. Allí el senador nacional Marcelo Lewandowski afirmó que "el peronismo debe interpretar las demandas de la sociedad y contrarrestar el modelo económico impulsado por el gobierno nacional". “Tenemos que volver a representar a quienes creen en el trabajo, la producción y la movilidad social ascendente. Ese es el desafío histórico que tiene el peronismo”, expresó.



En ese sentido, sostuvo la necesidad de transformar la producción primaria en valor agregado, que implique desarrollo con inclusión, infraestructura y oportunidades para las comunidades del interior. “El peronismo no puede estar en contra de ningún sector productivo. Tenemos que discutir cómo generamos un círculo virtuoso que permita que la riqueza vuelva en mejores condiciones de vida para el desarrollo de nuestro pueblo”, remarcó.



Asimismo planteó que el primer paso para construir una alternativa es recuperar los valores de la comunidad y la solidaridad frente al avance del individualismo. Al referirse a la crisis económica y al impacto de los despidos en distintas actividades productivas, señaló que cuando una empresa cierra no se perjudican solo esas familias, sino todo el entramado económico y social de una comunidad. “La Argentina necesita volver a un modelo basado en el valor agregado, la industrialización y el trabajo con salarios dignos”, afirmó.



Finalmente, Lewandowski convocó a fortalecer el debate de ideas y a construir un programa económico capaz de articular a trabajadores, empresarios, sectores productivos y organizaciones sociales detrás de un proyecto nacional. “No se trata de la rosca política, sino de cómo le vamos a solucionar la vida a la gente. Es la gran misión que tenemos por delante y estoy convencido de que el peronismo puede liderarlo”, concluyó.