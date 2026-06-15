El Mundial, el clima y la economía condicionaron un fin de semana largo con bajo movimiento

El fin de semana largo por el feriado en conmemoración de Martín Miguel de Güemes dejó un movimiento turístico moderado en todo el país, condicionado por factores como el clima, el contexto económico y el inicio del Mundial de Fútbol 2026. Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 993.683 turistas viajaron por distintos destinos argentinos y generaron un impacto económico estimado en $216.649 millones.

Desde la entidad señalaron que se trató del feriado con menor movimiento turístico del año, aunque destacaron que la actividad mostró una mejora respecto de la misma fecha de 2025. En comparación con aquel período, viajó un 37,7% más de personas, aunque el análisis debe contemplar que el año pasado los feriados del 17 y el 20 de junio estuvieron separados por apenas tres días, lo que generó un volumen total de viajeros significativamente superior.

El informe también reflejó cambios en los hábitos de consumo de los turistas. El gasto promedio diario por persona fue de $109.013, lo que representó una caída real del 3,5% respecto del año pasado. A su vez, la estadía promedio se redujo de 2,3 a 2 días, consolidando una tendencia que viene repitiéndose durante 2026: escapadas breves, decisiones de viaje tomadas sobre la fecha y un consumo más cauteloso.

La mayoría de los destinos registró niveles de reservas previas bajos, aunque varios lograron mejorar la ocupación gracias a las ventas de último momento y al turismo de cercanía. Los viajeros se inclinaron principalmente por propuestas vinculadas con la naturaleza, la nieve, las termas y los eventos deportivos y culturales.

Entre los destinos con mejor desempeño volvió a destacarse Bariloche, que comenzó a anticipar la temporada invernal impulsada por las primeras nevadas. También registraron movimiento turístico localidades como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Ushuaia y distintos centros de esquí de la Patagonia.

En el Litoral, Puerto Iguazú alcanzó niveles de ocupación cercanos al 70%, mientras que los Esteros del Iberá y las termas entrerrianas también recibieron una importante cantidad de visitantes. En el norte del país, la provincia de Salta concentró buena parte de la actividad por los actos vinculados al homenaje a Güemes, mientras que Jujuy sostuvo niveles de ocupación cercanos al 60% gracias a destinos como Purmamarca, Tilcara y Humahuaca.

Por su parte, Córdoba mostró un movimiento moderado, con mejores registros en los valles de Calamuchita y Punilla, mientras que Mendoza continuó apoyándose en el enoturismo, la gastronomía y las actividades de montaña. En la Costa Atlántica, en cambio, el panorama fue más dispar, con niveles de reservas por debajo de lo habitual en Mar del Plata y una mayor actividad en destinos del interior bonaerense impulsados por fiestas populares y propuestas gastronómicas.

El informe de CAME también destacó algunas tendencias que comienzan a ganar espacio dentro de la oferta turística nacional. Entre ellas sobresale el crecimiento del astroturismo en la Patagonia, impulsado por la calidad de sus cielos y la escasa contaminación lumínica, así como el interés creciente por experiencias vinculadas al bienestar y el contacto con la naturaleza.

En lo que va de 2026 ya se registraron seis fines de semana largos, durante los cuales viajaron 10.374.523 turistas y se movilizaron alrededor de $2,8 billones en las economías regionales. Sin embargo, la cantidad de viajeros acumulada se ubica un 26% por debajo de la registrada durante los mismos períodos del año pasado.

De cara a las próximas semanas, el sector turístico apuesta a una recuperación de la actividad con la llegada de las vacaciones de invierno, especialmente en los destinos de nieve, que ya comenzaron a recibir visitantes atraídos por las condiciones climáticas favorables registradas durante mayo y junio.