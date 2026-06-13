Un especialista puso en duda la explicación de Adorni sobre su fortuna en bitcoins: “Los números no cierran”

La explicación brindada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el crecimiento de su patrimonio a partir de inversiones en bitcoin volvió a quedar bajo cuestionamiento luego del análisis realizado por un especialista en inteligencia artificial y negocios digitales, quien aseguró que “los números públicos no sostienen” la versión oficial.

Se trata de Mario Agustín Giménez, quien en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas afirmó que el relato presentado por Adorni “es técnicamente posible”, aunque remarcó que las cifras conocidas hasta ahora presentan inconsistencias.

“La explicación es técnicamente posible pero los números públicos no la sostienen”, señaló.

El especialista analizó especialmente la afirmación de Adorni respecto de haber invertido unos 200 mil dólares en bitcoin en 2014, operación que —según la versión oficial— habría derivado posteriormente en ganancias cercanas a los 300 mil dólares.

Para Giménez, los cálculos no coinciden con la evolución histórica del valor de la criptomoneda.

“No existe combinación de entrada en 2014 y salida en 2017-2018 que dé una ganancia de 300 mil dólares. El escenario más pesimista cuadruplica esa cifra”, sostuvo.

Según explicó, una inversión de ese tamaño realizada durante 2014 habría permitido adquirir entre 220 y 520 bitcoins, dependiendo del momento exacto de compra.

Tomando luego los valores máximos que alcanzó la criptomoneda entre 2017 y 2018, el especialista estimó que las ganancias potenciales habrían sido considerablemente mayores a las declaradas.

“Una posición de 265 BTC vendida en ese pico daba más de 5 millones de dólares”, afirmó.

Además, Giménez señaló que las operaciones conocidas públicamente muestran movimientos realizados recién en 2017 y no en 2014, como sostuvo el funcionario nacional.

“Las operaciones que se detallaron públicamente son todas a precios de 2017”, indicó.

También mencionó que la billetera virtual asociada a esas operaciones registra movimientos en blockchain recién desde agosto de ese año.

“La wallet mencionada muestra movimientos en blockchain recién desde agosto de 2017 a abril de 2018”, explicó.

El especialista remarcó además que tanto el sistema financiero tradicional como la propia blockchain permiten verificar con precisión las operaciones realizadas.

“Bitcoin opera sobre un registro público y permanente, así que la versión completa es 100% verificable si se muestran las direcciones”, aseguró.

En ese sentido, sostuvo que la carga de la prueba “es trivial de resolver” y afirmó que bastaría con exhibir públicamente las direcciones utilizadas para confirmar o desmentir la versión oficial.

Giménez también contextualizó la magnitud de una eventual inversión de 200 mil dólares en bitcoin durante 2014 y señaló que, en aquel momento, una operación de ese tamaño habría ubicado a su dueño entre los mayores tenedores del mundo.

“Una posición de 200 mil dólares ubicaba a su dueño entre los mayores tenedores del planeta”, afirmó.

Finalmente, concluyó que los datos disponibles actualmente “apuntan” a una operatoria realizada entre 2017 y 2018 y no durante 2014.

“La matemática de una entrada en 2014 no produce el resultado declarado bajo ningún escenario”, concluyó.