Cayó en Córdoba un prófugo por el asesinato de Zamir Torres, el nene de 4 años baleado en Frontera

Samuel Elías Reyes, uno de los delincuentes más buscados de la provincia de Santa Fe y prófugo en la causa por el crimen de Zamir Torres, el niño de 4 años asesinado en Frontera, fue detenido en las últimas horas en la localidad cordobesa de La Puerta.

La captura fue realizada por efectivos de la Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP), dependiente de la Policía de Investigaciones (PDI), luego de una serie de tareas de inteligencia, seguimiento y coordinación que permitieron localizar al sospechoso fuera del territorio santafesino.

Sobre Reyes pesaba un pedido de captura activo en el marco de la investigación por el homicidio del menor y también una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aportaran datos que ayudaran a encontrarlo, según había informado el Ministerio Público de la Acusación.

El detenido está acusado de participar en el ataque armado ocurrido el 9 de julio de 2025 en inmediaciones de calle 7, en la ciudad de Frontera.

En ese episodio fue asesinado Zamir Torres, de apenas 4 años, mientras que un hombre identificado como Brian Maximiliano Martínez, alias “Peladito”, resultó gravemente herido.

De acuerdo con la investigación, el niño viajaba junto a su madre y Martínez en un automóvil cuando fueron interceptados por un Fiat Cronos desde el cual comenzaron los disparos.

Los atacantes descendieron del vehículo y continuaron efectuando tiros contra el auto en las inmediaciones de un polideportivo local.

Martínez recibió múltiples impactos de bala y quedó gravemente herido, mientras que el menor murió como consecuencia del ataque.

La causa fue caratulada como homicidio calificado y la investigación continúa para intentar determinar las responsabilidades del resto de las personas involucradas en el hecho.

Tras su detención, Reyes quedó a disposición de la Justicia competente.