Segunda jornada de Santo Tomé 360°: el desarrollo económico de la ciudad y la generación de empleo

Con la participación de más de 90 personas, entre referentes institucionales, comerciantes, emprendedores, empresarios y vecinos, se desarrolló una nueva jornada de Santo Tomé 360°. El aprovechamiento de la ubicación estratégica de la ciudad y el rol del Estado local como facilitador fueron algunos de los ejes que impulsaron el debate y la construcción de propuestas.

El ciclo es impulsado por Rodrigo "Tata" Alvizo junto a organizaciones políticas y sociales. Desde la organización destacaron que se consolida como una herramienta de participación y planificación para el futuro de la ciudad. En esta oportunidad, participó como expositor el ingeniero Ernesto Suárez, empresario industrial y titular de TECNAR S.A.

Durante el segundo encuentro se analizaron los desafíos que enfrenta Santo Tomé para impulsar su crecimiento económico y productivo. "Santo Tomé cuenta con una ubicación estratégica en la región metropolitana, una cultura del trabajo arraigada y una comunidad emprendedora con un gran potencial para construir un modelo de desarrollo que genere más actividad económica y más empleo local", expresó el concejal Alvizo al referirse a las conclusiones surgidas del debate.

Otro de los puntos centrales de la jornada fue la relación entre desarrollo económico y bienestar social. En ese sentido, los participantes coincidieron en que el crecimiento solo adquiere sentido cuando se traduce en mayores oportunidades de integración y movilidad social, entendiendo al empleo como una de las principales herramientas para construir proyectos de vida y fortalecer la comunidad.

Para cerrar el encuentro, Alvizo concluyó: “El diagnóstico es claro y las prioridades de nuestra comunidad también. Santo Tomé tiene que recuperar el protagonismo que se merece en la región. Nuestro compromiso es transformar las fortalezas de la ciudad en un proyecto de desarrollo con empleo, crecimiento y oportunidades reales para cada vecino.

Surgieron muchas propuestas que vamos a sistematizar y compartir con quienes no pudieron asistir, porque queremos que en cada encuentro se sumen más personas a pensar y construir el futuro de nuestra ciudad”.