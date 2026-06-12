Zamora: "Weiss ocultó información sobre el agua y hoy estamos igual que en 2024"

Rosana Zamora expresó su preocupación luego de la reunión mantenida con autoridades del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS), en la que se analizaron las actuaciones realizadas por el organismo respecto de la calidad del agua distribuida en distintos sectores de Santo Tomé y las medidas adoptadas a partir de las observaciones detectadas durante los controles efectuados en 2026.

"Durante dos años pedimos informes, acompañamos reclamos vecinales y solicitamos explicaciones al Municipio. A la vez, requerimos las actuaciones del ENRESS, de Aguas Santafesinas y fuimos a la Defensoría del Pueblo. Hoy sabemos que existían observaciones e intimaciones vinculadas a la calidad del agua mientras públicamente se transmitía tranquilidad a la población", sostuvo la representante de Impulsar. "Lo más preocupante es que, después de todo este tiempo, seguimos discutiendo los mismos problemas que antes. Cambiaron las explicaciones, cambiaron las versiones, pero las dudas de los vecinos siguen siendo las mismas y las respuestas continúan llegando tarde", afirmó.

Según explicó la concejala, las actuaciones del organismo regulador permitieron confirmar que distintos sectores de la ciudad llegaron a abastecerse mediante un esquema combinado entre agua proveniente del Acueducto Desvío Arijón y perforaciones locales. Entre los barrios mencionados en la documentación oficial aparecen Villa Luján Oeste, Villa Luján Centro, Villa Luján Este, Adelina Oeste y Adelina Centro, además de sectores abastecidos mediante perforaciones de refuerzo como Las Vegas, 12 de Septiembre, Dos Rutas y René Favaloro.

Cabe decir que actualmente los sectores que dependían de perforaciones habrían sido reconectados al sistema abastecido por el Acueducto Desvío Arijón y que el organismo continuará realizando controles y seguimiento sobre la evolución de las obras y del servicio. No obstante, la edil justicialista planteó nuevos interrogantes:"Si hoy Santo Tomé depende prácticamente en su totalidad del acueducto, corresponde preguntarnos si la presión y el caudal disponibles serán suficientes para abastecer adecuadamente a una ciudad que ha crecido de manera sostenida durante los últimos años", señaló.

En otro orden, Zamora aludió a la grave situación económica que se ha gestado desde el año 2023 hasta la fecha: “Weiss acumula más de 4500 millones de pesos de deuda con Aguas Santafesinas, mientras que los santotomesinos pagan una tarifa que se incrementó más de 1500% por un servicio deficiente y sin vías de resolución”. Finalmente, también adelantó que requerirá información acerca de las posibles afecciones de salud que podrían haber sido consecuencia del consumo del agua ante de la presencia de pseudomonas detectadas en el suministro.

"Necesitamos información completa y pública sobre cómo funciona hoy el sistema de abastecimiento. Los vecinos tienen derecho a saber qué agua consumen, cómo se presta el servicio y cuáles son las medidas previstas para garantizar un abastecimiento seguro y de calidad para toda la ciudad. Y también, que los organismos de control cumplan con su tarea de inspección, seguimiento y registro de actuaciones para que se cumpla con el acceso de calidad a este derecho humano", alertó.

Finalmente, Rosana Zamora adelantó la posibilidad de recurrir a la Justicia como damnificada por el mal servicio. "Le preguntamos a los funcionarios si saben cómo es tener que bañarse adentro de baldes o depósitos improvisados. Bueno, así es como vivimos miles en Santo Tomé, yo incluida. Es vergonzoso", concluyó.