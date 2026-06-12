El Senado se prepara para una sesión clave: el peronismo quiere interpelar y destituir a Adorni

El peronismo en el Senado avanzó este jueves con una ofensiva política contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al presentar un proyecto para acelerar su interpelación y habilitar, en la misma sesión, una eventual votación para destituirlo del cargo.

La iniciativa propone que el funcionario nacional concurra al Senado en un plazo máximo de siete días una vez aprobada la resolución. Además, el texto establece que la eventual moción de censura deberá resolverse durante esa misma sesión.

Según publicó Infobae, el bloque justicialista buscará tratar el proyecto sobre tablas en la sesión prevista para el próximo jueves, para lo cual necesitará reunir una mayoría especial de dos tercios.

El proyecto lleva las firmas de los senadores Anabel Fernández Sagasti, José Mayans, Fernando Salino, Martín Soria, Juliana Di Tullio, Mariano Recalde, Eduardo “Wado” de Pedro, María Celeste Giménez Navarro, Jorge Capitanich y Ana Marks.

El presidente del bloque peronista, José Mayans, confirmó que el tema será impulsado en la próxima reunión de Labor Parlamentaria.

“Con dos tercios se habilita el tratamiento para votar esto y tiene que ir al recinto en siete días”, afirmó el senador formoseño.

Mayans también lanzó fuertes cuestionamientos contra Adorni y sostuvo que el funcionario “le mintió al Parlamento” en sus declaraciones juradas.

“Todos los que se llenan la boca hablando de corrupción tienen la oportunidad de demostrar si están conformes con que un delincuente confeso sea quien administre el Estado”, expresó.

Para que la iniciativa prospere, el peronismo necesitará el acompañamiento del PRO y la UCR, bloques que en las últimas horas comenzaron a marcar diferencias con el oficialismo respecto de la situación del jefe de Gabinete.

Desde el PRO, el senador Martín Goerling reclamó formalmente que Adorni se presente durante junio para brindar su informe de gestión ante la Cámara Alta, recordando que el último reporte fue realizado en junio de 2025 por Guillermo Francos.

Por su parte, el radical Eduardo Vischi respaldó un comunicado de la UCR donde se sostuvo que “la confianza pública se construye con transparencia, coherencia y respeto por la ley”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel también intervino en la discusión y confirmó públicamente que solicitó formalmente la presencia de Adorni en el Senado durante este mes.

“Acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores”, expresó en redes sociales.

La definición comenzará a discutirse el miércoles próximo, cuando se reúna la Labor Parlamentaria para definir el temario de la sesión convocada para el jueves.