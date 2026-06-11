La inflación de mayo fue del 2,1% y acumuló 14,7% en los primeros cinco meses del año

La inflación de mayo fue del 2,1%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró su nivel más bajo de los últimos ocho meses.

Con este resultado, la inflación acumuló un incremento del 14,7% en los primeros cinco meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,2%.

Uno de los datos destacados del informe fue el comportamiento de la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales. Ese indicador se ubicó en 1,9%, perforando el umbral del 2% por primera vez desde septiembre del año pasado.

En cuanto a las categorías que componen el índice, los precios estacionales aumentaron 3,5%, impulsados principalmente por las subas registradas en verduras. Por su parte, los precios regulados avanzaron 2,4%, con incidencia de los aumentos en combustibles, electricidad y agua.

La división con mayor impacto en el resultado general fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró una suba del 2,5%, por encima del promedio general. Dentro de ese rubro se destacaron los incrementos en panificados y productos lácteos, mientras que las frutas mostraron bajas y la carne permaneció prácticamente estable.

Entre los sectores que más aumentaron durante mayo figuraron Comunicación, con una variación del 3,4% debido a ajustes en servicios de telefonía, y Educación, que avanzó 2,9%.

En el otro extremo, las menores subas se observaron en Prendas de vestir y calzado, con apenas un 0,3%, y en Bebidas alcohólicas y tabaco, que registraron un incremento del 0,8%.