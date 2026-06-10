El INDEC difunde la inflación de mayo y estiman que volvería a bajar, aunque seguiría por encima del 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este jueves el índice de inflación correspondiente a mayo, en medio de expectativas por una nueva desaceleración del ritmo de aumento de precios. De acuerdo con estimaciones privadas, el IPC volvería a mostrar una baja mensual, aunque todavía se mantendría por encima del 2%.

Las consultoras que siguen la evolución de los precios coincidieron en señalar que mayo habría registrado una inflación menor a la de abril, consolidando así dos meses consecutivos de desaceleración. Sin embargo, el mercado todavía no espera que el índice perforé el umbral del 2%, algo que recién podría ocurrir en agosto.

Uno de los principales indicadores previos fue el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que en mayo marcó 2,1%, con una baja de 0,4 puntos porcentuales respecto del mes anterior. En lo que va del año, la inflación porteña acumula un avance del 14%.

Según el relevamiento de la consultora Equilibra, la inflación mensual habría sido del 2,3%, impulsada principalmente por subas en equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,0%) y restaurantes y hoteles (2,9%). La variación interanual, en tanto, fue estimada en 33,4%.

El economista Gonzalo Carrera, integrante de esa consultora, sostuvo que durante mayo se observó una desaceleración favorecida por una mayor estabilidad en productos como la carne, los combustibles y la indumentaria, aunque advirtió que la inflación subyacente habría mostrado una aceleración hasta el 2,5%.

Por su parte, EcoGo Consultores calculó una inflación general del 2,4% y señaló que en mayo impactaron los aumentos en tarifas de servicios públicos y en rubros que arrastraban ajustes de meses anteriores, como salud y educación.

En tanto, la Fundación Libertad y Progreso estimó que el IPC del quinto mes del año cerró en 2,1%. De confirmarse ese número, la inflación acumulada en los primeros cinco meses de 2026 alcanzaría el 14,7%, mientras que la variación interanual rondaría el 33,2%.

Otro de los relevamientos seguidos por el mercado, elaborado por la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires, proyectó una suba mensual del 2,2%, lo que representaría el menor registro desde octubre del año pasado.