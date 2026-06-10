Sindicatos de prensa impulsan una nueva ley para reemplazar el Estatuto del Periodista desde 2027

Por Santotomealdía



Sindicatos de prensa de todo el país presentaron este martes ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación un proyecto de ley para actualizar el Estatuto del Periodista Profesional. La iniciativa surge ante la derogación de la actual Ley 12.908, prevista para el 1° de enero de 2027 tras la aprobación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

En diálogo con Nova al Día, el secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe, Pablo Jiménez, explicó que la propuesta fue elaborada “en tiempo récord” por organizaciones sindicales de todo el país y que incorpora temas vinculados a las nuevas tecnologías, plataformas digitales e inteligencia artificial, además de mantener garantías laborales y de libertad de expresión para quienes ejercen la actividad periodística.

“Con la reforma laboral, que nosotros llamamos de precarización laboral, cayó nuestro estatuto. Le pusieron una fecha de derogación, que es el 1° de enero del 2027”, sostuvo Jiménez. En ese sentido, remarcó que el objetivo es que el Congreso trate el nuevo proyecto antes de esa fecha para evitar un vacío legal en la actividad.

El dirigente señaló que la presentación en el Senado representó “un primer paso” y destacó que participaron legisladores de distintos bloques políticos. “Para nosotros fue muy importante que todo el arco político esté al tanto de que ya tenemos un nuevo estatuto elaborado para que sea discutido y debatido”, afirmó.

Es urgente que nuestro estatuto no se caiga”, advirtió Pablo Jiménez tras la presentación en el Senado.

Según explicó, el estatuto vigente no solo contempla derechos laborales, sino también garantías para el ejercicio de la tarea periodística, como el acceso a fuentes y cierta estabilidad frente a despidos. Sobre este punto, Jiménez destacó la importancia de una cláusula de doble indemnización para periodistas despedidos. “Eso nos daba cierta estabilidad. Si escribíamos algo o mostrábamos algo que al poder de turno le molestara, no fuera tan sencillo que nos echaran”, expresó.

Durante la entrevista, el titular de la Asociación de Prensa de Santa Fe también manifestó preocupación por el contexto actual para el ejercicio del periodismo. “Hay una animosidad manifiesta y constante hacia nuestra actividad, sobre todo hacia el periodismo crítico”, afirmó, al tiempo que mencionó situaciones de agresiones y represión a trabajadores de prensa durante coberturas de manifestaciones.

Jiménez sostuvo además que el sector atraviesa un escenario de precarización laboral y bajos salarios en todo el país. “Somos un sector que ya venía precarizado, con malas condiciones de trabajo y salarios bajísimos”, indicó.

Otro de los ejes planteados por los sindicatos tiene que ver con la regulación de las plataformas digitales y la inteligencia artificial. Según explicó, actualmente muchas herramientas utilizan contenidos periodísticos sin generar ingresos para medios ni trabajadores. “Hoy la inteligencia artificial hace un resumen y utiliza contenido de distintos medios para elaborar información sin pagar nada. Nosotros planteamos que es necesaria una regulación y que nuestros contenidos sean valorizados por las plataformas”, señaló.

Finalmente, Jiménez remarcó que el proyecto busca resguardar el rol social del periodismo y garantizar condiciones para el desarrollo de la actividad. “Nuestro trabajo bien hecho es parte fundamental del ejercicio democrático. Tenemos que poder informar con información cierta y honesta”, concluyó.