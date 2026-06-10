La esposa de Adorni solicitó ingresar al régimen de “inocencia fiscal”

Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete de ministros Manuel Adorni, solicitó formalmente su adhesión al régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”, establecido por la Ley 27.799.

De acuerdo con información conocida en las últimas horas, la presentación fue realizada el pasado 31 de mayo ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El mecanismo permite regularizar activos e ingresos que no hubieran sido oportunamente declarados ante el fisco, en el marco del esquema de sinceramiento impulsado por el Gobierno nacional.

La decisión de Angeletti adquiere relevancia política debido a que se produce en la antesala de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de Adorni, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.

Según los registros oficiales, Angeletti figura inscripta como trabajadora autónoma desde abril de 2017 dentro del rubro de actividades profesionales, científicas y técnicas. Durante ese período dejó de tributar bajo el régimen de monotributo, aunque recién en octubre de 2025 formalizó su alta en los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias.

La adhesión al régimen de regularización implica la presentación de información patrimonial y fiscal ante ARCA, en el marco de las condiciones previstas por la normativa vigente para quienes buscan normalizar su situación tributaria.