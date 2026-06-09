Hidrovía: la empresa que quedó segunda cuestionó la licitación y aseguró que puede operar con una tarifa más baja

La empresa belga DEME, que participa de la licitación de la Hidrovía y quedó detrás de Jan De Nul en el proceso de evaluación, cuestionó las condiciones del concurso y aseguró que podría operar la Vía Navegable Troncal con una tarifa inferior a la prevista en el esquema actual.

La firma elevó una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que planteó objeciones sobre el mecanismo de licitación y sostuvo que las reglas del proceso le impidieron presentar una propuesta más competitiva.

El planteo se produce mientras avanza la adjudicación de las obras de dragado y balizamiento de la Hidrovía, considerada la principal vía de salida de las exportaciones argentinas.

Según indicó DEME en la presentación firmada por su representante Steven Bouckaert, el pliego estableció un piso mínimo para la tarifa que —según la compañía— limitó la competencia económica entre las oferentes.

La empresa afirmó que podría prestar el servicio aplicando una tarifa máxima de u$s4,77 por NRT, frente al piso de u$s5,78 por NRT fijado en la licitación actual.

De acuerdo con los cálculos presentados por la firma, esa diferencia permitiría un ahorro de al menos u$s2.500 millones para los usuarios de la Hidrovía durante los 25 años de concesión previstos en el proceso.

DEME sostuvo además que el esquema tarifario vigente terminaría generando costos “por encima de los valores de mercado” y cuestionó que no se haya permitido competir ofreciendo un peaje más bajo.

La compañía también propuso realizar una nueva licitación bajo otras condiciones y anunció que trabaja en una iniciativa privada en el marco de la Ley Bases y el Decreto 713/2024 para presentar una alternativa distinta a la actualmente en discusión.

Las críticas reabrieron cuestionamientos sobre el proceso licitatorio y sobre el contenido de los pliegos. Distintos sectores empresariales habían advertido previamente que las condiciones de la licitación favorecían a Jan De Nul y limitaban la competencia entre oferentes.

Además, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza posibles irregularidades y sospechas de direccionamiento vinculadas al proceso.

La ofensiva de DEME también incluyó respaldo internacional. La carta enviada a Caputo fue acompañada por firmas de ejecutivos vinculados a compañías e inversores estadounidenses, entre ellos representantes de Great Lakes Dredge & Dock Company, Clear Street y el fondo KKR.

En el documento, los firmantes señalaron que una eventual adjudicación a inversores vinculados a Estados Unidos representaría “una sólida validación de mercado” para el programa económico impulsado por el presidente Javier Milei.

La presentación fue enviada además con copia al presidente Milei, al secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, al embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y a otros funcionarios y diplomáticos vinculados al tema.