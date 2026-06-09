Día clave en el juicio por la muerte de Maradona: declara Dalma y hablarán por primera vez dos acusados

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este martes una de las audiencias más importantes desde la reanudación del debate oral en los tribunales de San Isidro. Dalma Maradona, una de las querellantes en la causa, fue convocada a declarar frente a los acusados y se espera que aporte detalles sobre la internación domiciliaria que atravesó su padre antes de fallecer.

Además, por primera vez desde el inicio del proceso judicial, también prestarán declaración dos de los siete imputados: la médica Nancy Forlini y el enfermero Mariano Perroni, ambos acusados de homicidio simple con dolo eventual junto a otros profesionales de la salud.

La expectativa está centrada especialmente en la palabra de Dalma, quien en los últimos años se convirtió en una de las voces más activas en el reclamo de justicia por la muerte del exfutbolista. Su testimonio podría aportar información sobre las decisiones médicas y el funcionamiento de la internación domiciliaria que Maradona atravesó en el country San Andrés, en Tigre, antes de morir el 25 de noviembre de 2020.

Por otro lado, Mariano Perroni, coordinador de enfermeros durante la atención domiciliaria, responderá preguntas de todas las partes involucradas en el juicio, según indicaron fuentes vinculadas a la causa.

En tanto, Nancy Forlini, quien se desempeñaba como coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical y actuaba como nexo entre la prepaga, la familia y los médicos tratantes, solo contestará preguntas formuladas por sus defensores.

También está prevista la declaración de Gabriel Charovsky, exjefe de Autorizaciones y Auditoría Médica de Swiss Medical Group. Su testimonio podría aportar información sobre los mecanismos de control, autorización y auditoría de prestaciones médicas dentro de la empresa.

La última audiencia estuvo marcada por momentos de tensión. Declararon el auditor médico Walter Espeche y Nelsa Marilyn Pérez, coordinadora administrativa de Medidom, la empresa encargada de prestar servicios de cuidados domiciliarios.

Durante esa jornada, el abogado Fernando Burlando solicitó la detención de Pérez por presunto falso testimonio debido a contradicciones en su declaración. Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido al considerar que no existían elementos suficientes para avanzar en ese sentido.

En su exposición, Pérez sostuvo que Perroni no tenía facultades para indicar medicación, ordenar estudios, disponer internaciones ni modificar tratamientos médicos, ya que —según afirmó— su función estaba limitada al área de enfermería.

Además, explicó que la presencia de enfermeros no era permanente porque, de acuerdo a su relato, Maradona “se sentía invadido”.

Por su parte, Espeche detalló cómo fue el proceso de autorización de prestaciones médicas durante la internación domiciliaria y relató los pedidos recibidos para la atención del exfutbolista en noviembre de 2020.