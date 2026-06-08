La despedida del Indio Solari quedó entre los funerales más multitudinarios de la historia argentina

La despedida de Carlos “Indio” Solari volvió a mostrar la dimensión social y cultural que el músico construyó a lo largo de décadas. Miles de personas llegaron hasta Avellaneda para participar del velatorio y rendir homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en una movilización que historiadores y analistas compararon con algunos de los funerales más multitudinarios de la historia argentina.

La convocatoria, que según estimaciones oficiales rondó el millón de personas, generó largas filas de varias cuadras para ingresar al Microestadio Gatica y obligó incluso a adelantar la apertura del velatorio. Para distintos especialistas, el fenómeno excedió la lógica de un funeral tradicional y se transformó en un ritual colectivo de pertenencia e identidad popular.

El escritor e historiador Pacho O’Donnell consideró que lo ocurrido “va más allá de lo racional” y sostuvo que la figura del Indio representa “el alma de un pueblo”. Además, remarcó el fuerte componente generacional presente en la despedida, con miles de personas que encontraron en la música ricotera una marca de identidad y memoria compartida.

En la misma línea, el politólogo Andrés Malamud vinculó la masividad con “la necesidad de reafirmar la pertenencia y compartir el duelo”, y comparó el fenómeno con las despedidas de Eva Perón y Diego Maradona.

Otros historiadores trazaron paralelos con funerales emblemáticos de la historia argentina. Daniel Balmaceda recordó las movilizaciones populares que acompañaron las muertes de Jorge Newbery en 1914 y Carlos Gardel en 1935, mientras que Eduardo Lazzari definió al caso del Indio como un fenómeno social “potentísimo” y destacó el vínculo construido con varias generaciones.

La comparación con las despedidas de Juan Domingo Perón y Eva Perón apareció de manera recurrente entre los especialistas consultados. En ambos casos, millones de personas participaron de los cortejos y homenajes que marcaron momentos históricos de fuerte impacto emocional y político en el país.

En el caso del Indio Solari, el fenómeno tuvo un carácter distinto, atravesado principalmente por la cultura popular y la música. Sin embargo, para analistas e historiadores, la magnitud de la convocatoria lo ubicó dentro de un grupo muy reducido de figuras capaces de movilizar expresiones masivas de duelo colectivo en la Argentina.