Terminó la despedida pública al Indio Solari tras una jornada multitudinaria

Una multitud despidió al Indio Solari durante toda la jornada del domingo y hasta la madrugada de este lunes en el Microestadio Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda, donde se realizó una ceremonia pública que se extendió por más de 18 horas y reunió a seguidores llegados desde distintos puntos del país.

Las puertas del predio se cerraron pasadas las 4 de la madrugada, mientras que cerca de las 6 de la mañana el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó oficialmente el final de la despedida pública, luego de que se retiraran los últimos fanáticos. Durante gran parte de la jornada, la fila para ingresar llegó a extenderse por varios kilómetros, incluso bajo la lluvia y las bajas temperaturas.

El velorio había comenzado alrededor de las 10 de la mañana del domingo, antes del horario previsto, debido a la masiva concurrencia de personas que se acercaron para darle el último adiós al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Según trascendió, Solari fue hallado sin vida el viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir y la autopsia determinó que murió como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV).

En un comunicado difundido este lunes por la mañana a través de las redes oficiales del músico, la familia agradeció a quienes participaron de la despedida y destacó el operativo organizado para la ceremonia.

“Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, expresaron.

Además, compartieron un mensaje atribuido al propio cantante sobre el lugar de la música tras su muerte: “Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, allá o al lado de que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más”.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad bonaerense destacó el desarrollo pacífico de la movilización y agradeció la colaboración de quienes participaron del operativo desplegado en la zona.