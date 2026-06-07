Miles de fanáticos despiden al Indio Solari en un velatorio multitudinario

Miles de personas participan este domingo del velatorio público de Carlos “Indio” Solari en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda, en una despedida multitudinaria que volvió a reflejar la dimensión popular y cultural del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Desde la madrugada comenzaron a llegar fanáticos de distintos puntos del país para darle el último adiós al músico, fallecido el viernes a los 77 años. Con el correr de las horas, la fila para ingresar al predio superó las 70 cuadras, en medio de una extensa peregrinación atravesada por canciones, banderas, aplausos y lágrimas.

El velatorio comenzó a las 10 de la mañana —una hora antes de lo previsto debido a la gran cantidad de personas presentes— y se desarrolla bajo un importante operativo de seguridad organizado entre el municipio de Avellaneda y el gobierno bonaerense.

Según trascendió, fueron destinados cientos de efectivos policiales, ambulancias, postas sanitarias y personal de emergencias para controlar el acceso y acompañar el desarrollo de la despedida.

Una marea ricotera le da el último adiós al Indio Solari en Avellaneda.

Dentro del polideportivo, la capilla ardiente fue montada con telas negras, una pantalla con la inscripción “Indio 1949 - ∞”, flores, remeras y banderas ricoteras. Frente al ataúd, los fanáticos expresan el dolor por la pérdida de uno de los músicos más influyentes de la historia del rock argentino.

A lo largo de la fila, los parlantes reproducen canciones de Los Redondos y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Muchos cantan, otros lloran en silencio y algunos comparten historias personales ligadas a la música del Indio, en una despedida atravesada por la emoción colectiva.

Desde las redes oficiales del artista, la familia agradeció el acompañamiento de los seguidores y señaló que “todo el mundo está peregrinando en paz”, además de asegurar que “habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós”.

La muerte de Solari generó una fuerte conmoción en todo el país. El músico atravesaba desde hacía años un cuadro de Parkinson y, según se informó, la causa preliminar de muerte fue un ACV no traumático ocurrido en su casa de Parque Leloir.