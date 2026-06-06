Cuatro de cada diez industrias registraron caídas en producción o ventas

La actividad industrial mostró algunas señales de recuperación durante abril, aunque el panorama general continúa marcado por la cautela y las dificultades para una parte importante del sector manufacturero argentino.

De acuerdo con el último Monitor de Desempeño Industrial (MDI) elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA), el indicador alcanzó los 43,5 puntos, lo que representó una mejora de siete puntos porcentuales respecto del promedio registrado durante el primer trimestre de 2026. Sin embargo, desde la entidad aclararon que parte de esa recuperación estuvo influenciada por la baja base de comparación de enero, afectada por factores estacionales.

Al comparar los resultados con abril de 2025, el desempeño industrial mostró un deterioro de 2,2 puntos porcentuales, reflejando que las dificultades persisten en buena parte de las empresas.

El relevamiento indicó que cuatro de cada diez industrias registraron caídas en sus niveles de actividad. En producción, el 38% de las firmas consultadas informó retrocesos, mientras que las ventas exhibieron un escenario aún más complejo: el 45,5% reportó bajas en el mercado interno y el 30,4% en las exportaciones.

La situación resultó especialmente delicada para las micro y pequeñas empresas. En este segmento, el 43,9% señaló una reducción en la producción y más de la mitad (52,8%) manifestó una caída en las ventas. En cambio, entre las compañías medianas y grandes la principal preocupación estuvo vinculada al empleo, ya que el 30% reconoció haber reducido personal.

En materia laboral, el informe volvió a reflejar señales de debilidad. El 22,4% de las empresas consultadas informó una disminución de su plantilla durante abril, uno de los registros más altos de los últimos años. Entre las firmas que realizaron ajustes, varias recurrieron además a medidas complementarias como la reducción de turnos, el adelantamiento de vacaciones o la suspensión temporal de trabajadores.

Las expectativas para los próximos meses tampoco muestran un escenario expansivo. Las empresas que prevén incorporar personal representan el 20,2%, mientras que un 24% anticipa nuevas reducciones en sus dotaciones.

A las dificultades operativas se suman los problemas financieros. Casi el 45% de las industrias reconoció haber tenido inconvenientes para afrontar de manera completa al menos uno de sus compromisos habituales, como salarios, impuestos, servicios, proveedores o pagos financieros. Los mayores inconvenientes se concentraron en el cumplimiento de obligaciones tributarias y pagos a proveedores.

Como consecuencia, muchas compañías debieron recurrir a un mayor endeudamiento o afrontar un incremento en los costos financieros derivados del pago de intereses.

Entre las principales preocupaciones del sector aparece la caída de la demanda, mencionada por prácticamente la mitad de los empresarios relevados. Dentro de este fenómeno, las firmas identifican una menor actividad de otras industrias, un menor consumo de los hogares y la retracción de la obra pública como algunos de los factores que explican el escenario actual.

El aumento de los costos productivos y las dificultades para competir con productos importados también figuran entre los temas que generan mayor inquietud dentro del entramado industrial.

De cara al futuro, el relevamiento muestra una visión prudente. Más de la mitad de las empresas considera que su situación es peor que la registrada un año atrás y apenas el 17,8% afirma encontrarse en mejores condiciones. Además, se redujo la cantidad de firmas que esperan una mejora tanto para sus propios negocios como para la economía nacional en los próximos meses.

En este contexto, la UIA advirtió que la evolución de la demanda, la competitividad y las condiciones financieras seguirán siendo factores determinantes para definir el rumbo de la actividad industrial durante el resto del año.