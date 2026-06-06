La Provincia de Buenos Aires decretó tres días de duelo por la muerte del Indio Solari

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decretó tres días de duelo oficial por la muerte de Carlos Alberto “El Indio” Solari, fallecido el pasado 5 de junio a los 77 años. La medida fue firmada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

A través del decreto oficial, la administración bonaerense dispuso que la bandera provincial permanezca a media asta en todos los edificios públicos durante el período establecido, como señal de respeto y homenaje hacia el histórico referente del rock nacional.

En el documento, el Gobierno provincial destacó la figura del Indio Solari como uno de los artistas más influyentes de la música argentina. Además, remarcó su impacto cultural y la fuerte conexión que mantuvo con distintas generaciones a lo largo de su carrera.

El texto oficial señala que Solari “trascendió generaciones” y consolidó una relación única con su público, al tiempo que resalta el valor simbólico de sus letras y su identificación con sectores populares.

Nacido el 17 de enero de 1949 en Paraná, Entre Ríos, el músico se radicó durante su infancia en La Plata, ciudad donde desarrolló gran parte de su trayectoria artística. En la década del setenta fundó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que se convirtió en un fenómeno masivo dentro del rock argentino.

Años más tarde, en 2004, creó Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyecto con el que continuó su carrera musical manteniendo el estilo poético y la identidad artística que caracterizó su obra.

La disposición oficial también invita a los poderes Legislativo y Judicial, además de los municipios bonaerenses, a adherir a medidas similares para homenajear la memoria del artista.

Mientras tanto, continúan las definiciones sobre el velatorio público del Indio Solari, previsto para este domingo. Entre las alternativas que se analizan aparecen el estadio de Racing Club y Tecnópolis, debido a la expectativa de una convocatoria masiva de fanáticos.

La autopsia realizada en Ituzaingó confirmó que el músico murió a causa de un ACV hemorrágico ocurrido en la madrugada del viernes en su vivienda de Parque Leloir.