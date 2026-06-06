El velatorio del Indio Solari será el domingo y aún resta definir el lugar donde se hará

El velatorio público de Carlos Alberto “Indio” Solari se realizará finalmente este domingo, aunque todavía no fue confirmado oficialmente el lugar donde se llevará adelante la despedida. La decisión de postergar el homenaje un día más se tomó mientras continúan las conversaciones entre la familia del músico, autoridades y dirigentes vinculados a distintos espacios.

Tras conocerse la muerte del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ocurrida este viernes a los 77 años luego de sufrir un ACV hemorrágico, comenzaron las gestiones para organizar una ceremonia pública capaz de albergar a miles de seguidores.

Entre las principales alternativas aparece el estadio de Racing Club, en Avellaneda. Según trascendió, allegados al músico y dirigentes bonaerenses avanzan en conversaciones para que el homenaje se realice en el Cilindro, aunque todavía no existe confirmación oficial.

Otra de las opciones que se analiza es Tecnópolis, en Villa Martelli. Desde el Gobierno nacional intentaron comunicarse con el entorno del artista para ofrecer el predio, que cuenta con una importante capacidad y accesos preparados para eventos masivos. Sin embargo, hasta el momento no hubo respuesta formal por parte de la familia.

También trascendió que el gobernador bonaerense Axel Kicillof puso a disposición espacios de la Provincia para acompañar la organización del homenaje. En paralelo, circularon versiones sobre un posible ofrecimiento de la cancha de Boca Juniors, aunque esa alternativa tendría menos posibilidades.

En cambio, ya fueron descartados dos lugares: la casa del músico en Parque Leloir y el Congreso de la Nación. Desde el entorno del artista comunicaron que la vivienda familiar no será utilizada para la despedida pública, mientras que autoridades legislativas señalaron que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones necesarias de infraestructura, logística y seguridad para un evento de semejante magnitud.

Mientras tanto, continúan las muestras de afecto hacia el Indio en distintos puntos del país. Durante toda la jornada del viernes se realizaron banderazos, misas ricoteras y homenajes espontáneos en plazas y espacios públicos de numerosas ciudades argentinas.

La autopsia realizada en la morgue de Ituzaingó confirmó que el músico falleció a causa de un ACV hemorrágico ocurrido en la madrugada del viernes, mientras se encontraba en la pileta climatizada de su vivienda. Fuentes judiciales indicaron que la muerte fue inmediata y descartaron cualquier indicio de criminalidad o negligencia.

Según se informó, el cuerpo del artista fue trasladado por allegados cercanos luego de finalizar los estudios forenses. Por estas horas, la familia continúa definiendo los detalles de la despedida que reunirá a miles de seguidores del histórico referente del rock nacional.