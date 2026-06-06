La última misa ricotera: multitudes homenajearon al Indio Solari en distintas ciudades argentinas

La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, ocurrida a los 77 años tras haber sufrido un ACV en su casa de Parque Leloir, provocó una profunda conmoción en todo el país. Desde las primeras horas posteriores a conocerse la noticia, miles de fanáticos comenzaron a reunirse en distintos puntos de la Argentina para despedir al histórico cantante y compositor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La escena más multitudinaria se vivió en la Plaza de Mayo, donde seguidores de todas las edades llegaron espontáneamente para cantar, llorar y recordar al artista. Entre bombos, banderas, remeras ricoteras y abrazos, la plaza se transformó en una enorme misa popular atravesada por el dolor y la música del Indio.

Durante toda la jornada sonaron clásicos como “Jijiji”, “Un ángel para tu soledad”, “La bestia pop” y “Todo preso es político”, mientras cientos de personas improvisaban pogos y coreaban las letras que marcaron generaciones enteras.

Entre quienes participaron del homenaje hubo jóvenes que conocieron la música de Los Redondos a través de sus familias, jubilados que siguieron a la banda desde sus comienzos y fanáticos que recorrieron el país asistiendo a recitales. Muchos coincidieron en definir al Indio como un referente único del rock argentino y una figura central de sus vidas.

Las muestras de afecto no se limitaron a Buenos Aires. En ciudades como Comodoro Rivadavia, La Plata, Rosario, Córdoba, Paraná, Mar del Plata, Bariloche, Posadas, Salta, Jujuy y Mendoza, entre otras, también se realizaron encuentros espontáneos para homenajear al músico.

En Comodoro Rivadavia, donde este sábado estaba previsto un show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, cientos de personas se concentraron en la Plaza San Martín. La banda confirmó que el recital se realizará igualmente y que será transmitido por internet. En un comunicado, expresaron: “No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador”.

En La Plata, ciudad clave en la historia del músico, los homenajes se concentraron en el centro platense y las autoridades municipales decretaron tres días de duelo. También hubo murales colectivos, vigilias con velas y reuniones masivas en plazas y monumentos emblemáticos de distintas provincias.

Según trascendió, el velatorio del Indio Solari se realizará este domingo, aunque todavía no se confirmó oficialmente el lugar donde serán despedidos sus restos. Mientras tanto, en todo el país continúan las muestras de afecto hacia uno de los artistas más influyentes y populares de la historia del rock nacional.