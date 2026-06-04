Por la caída de las ventas, Pirelli reducirá días de producción

En medio de la caída de las ventas y de un escenario cada vez más desafiante para los fabricantes locales, Pirelli anunció una serie de ajustes en su operación en la Argentina. La empresa suspenderá la producción en su planta de Merlo durante una semana y modificará la organización de los turnos a partir de julio.

La compañía informó a los representantes gremiales que la fábrica permanecerá sin actividad entre el 15 y el 21 de junio. La medida alcanzará a todo el establecimiento y forma parte de un proceso de adecuación de la producción frente a las actuales condiciones del mercado.

La planta bonaerense emplea a unos 650 trabajadores y es una de las dos fábricas de neumáticos que continúan operativas en el país, junto con la de Bridgestone en Llavallol. El panorama de la industria cambió de manera significativa en los últimos meses tras el cese de actividades de Fate, histórica fabricante nacional con sede en San Fernando.

Además de la paralización temporal, Pirelli implementará modificaciones en su esquema de trabajo. Desde julio, la planta funcionará únicamente de lunes a viernes, dejando atrás el sistema vigente hasta ahora, que contemplaba actividad durante los siete días de la semana mediante un esquema rotativo.

La decisión impactará especialmente en unos 150 operarios que actualmente integran los equipos de trabajo de fines de semana. El principal motivo de preocupación es que esas jornadas cuentan con remuneraciones adicionales que representan una porción significativa de sus ingresos mensuales.

Según estimaciones realizadas por trabajadores del sector, la eliminación de los turnos de sábados y domingos podría implicar una reducción de entre el 27% y el 30% del salario de bolsillo para los empleados alcanzados por la medida.

Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) cuestionaron la decisión empresarial y realizaron una presentación ante la Secretaría de Trabajo. El gremio sostuvo que cualquier modificación en las condiciones laborales debe ser evaluada en detalle y manifestó su preocupación por el impacto que tendrá el nuevo esquema sobre los trabajadores.

En la industria coinciden en que el sector atraviesa una etapa compleja marcada por la caída de la demanda, la desaceleración de la actividad automotriz, el retroceso de las exportaciones y el crecimiento de las importaciones.

La situación afecta tanto al mercado de reposición como al denominado equipo original, es decir, los neumáticos destinados directamente a las terminales automotrices para la fabricación de vehículos nuevos.

La menor producción de automóviles y la reducción de los envíos hacia Brasil también influyeron sobre los niveles de actividad industrial, obligando a las compañías a revisar sus programas de producción y sus estructuras operativas.

En ese contexto, distintas fuentes señalaron que Pirelli busca adaptar su funcionamiento a un mercado de menor escala y con una competencia externa cada vez más fuerte. El objetivo es evitar una acumulación excesiva de stock y adecuar la producción a los actuales niveles de consumo.