La producción de vehículos cayó 21,5% en mayo y acumula una importante baja en el año

La industria automotriz registró en mayo una producción de 37.762 vehículos, lo que representó una leve suba del 0,6% respecto de abril, aunque marcó una caída interanual del 21,5% en comparación con las 48.109 unidades fabricadas en el mismo mes de 2025.

Según el informe difundido por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), las terminales acumularon entre enero y mayo una producción de 167.629 unidades entre automóviles y vehículos comerciales livianos, cifra que refleja una retracción del 19,3% frente al mismo período del año pasado.

Durante mayo, las plantas operaron 18 días hábiles y mantuvieron niveles de actividad similares a los registrados en los últimos meses, en un contexto que el sector define como una etapa de transición vinculada a la renovación de modelos y la incorporación de nuevas inversiones.

El presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, sostuvo que los volúmenes de producción "encontraron una base de estabilidad" y remarcó que la industria atraviesa un proceso de adecuación impulsado por la actualización de la oferta local.

En materia de comercio exterior, las exportaciones alcanzaron las 25.237 unidades, con una baja del 6,1% respecto de abril y del 4,2% en la comparación interanual.

Al analizar la competitividad del sector, Pérez Graziano volvió a plantear la necesidad de reducir la carga tributaria que afrontan las terminales. Según indicó, impuestos como Ingresos Brutos y distintas tasas municipales representan cerca del 10% del valor de un vehículo exportado, por lo que consideró necesario avanzar en medidas que permitan mejorar las condiciones para vender al exterior.

Por su parte, las ventas mayoristas a la red de concesionarios totalizaron 35.979 unidades durante mayo, lo que significó una caída del 39% respecto del mismo mes de 2025.

En los primeros cinco meses del año, las terminales comercializaron 184.033 vehículos al mercado interno, volumen que se ubicó un 23,1% por debajo del registrado en igual período del año pasado.