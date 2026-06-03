Con duras críticas al Gobierno, una multitud de mujeres marchó contra la violencia de género

Miles de personas participaron este miércoles de una nueva jornada de movilización de Ni Una Menos en distintos puntos del país, al cumplirse 11 años de la primera marcha realizada el 3 de junio de 2015, que marcó un antes y un después en la visibilización de la violencia de género en Argentina.

La convocatoria estuvo atravesada por el reclamo de justicia por los recientes femicidios de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, casos que fueron mencionados en distintos actos y documentos leídos durante la jornada.

En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización tuvo como epicentro el Congreso de la Nación, donde organizaciones feministas, sociales, sindicales y de derechos humanos leyeron un documento elaborado durante las asambleas preparatorias realizadas en las semanas previas.

Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, el texto incluyó críticas al Gobierno nacional, cuestionamientos al desmantelamiento de políticas públicas de género y reclamos vinculados al acceso a la justicia para las víctimas de violencia machista.

“Hoy frente al gobierno de Milei, que es negacionista de la violencia patriarcal, decimos: nuestras vidas no son desechables. Las vidas de las pibas valen”, señalaron durante la lectura del documento.

Las organizaciones también difundieron cifras sobre la violencia de género en el país y advirtieron sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, asistencia y acompañamiento. Entre los reclamos planteados figuraron la continuidad de la Educación Sexual Integral (ESI), el sostenimiento de programas de género y la implementación efectiva de distintas leyes vinculadas a derechos de mujeres y diversidades.

Además de exigir justicia por los casos más recientes, el documento recordó a víctimas de femicidios, travesticidios y crímenes de odio ocurridos en los últimos años, y reclamó avances en causas que continúan sin resolución.

Las movilizaciones se replicaron en numerosas ciudades argentinas, entre ellas Santa Fe, donde una multitud se concentró frente a la Municipalidad y marchó hasta la Plaza 25 de Mayo para participar de una jornada que también estuvo marcada por la lectura de un documento y diversos reclamos vinculados a la violencia de género y los derechos de mujeres y diversidades.

A once años de aquella primera convocatoria impulsada tras el femicidio de Chiara Páez, el movimiento Ni Una Menos volvió a ocupar las calles con un mensaje que combinó memoria, reclamos de justicia y demandas por políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar la violencia de género.