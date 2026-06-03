Karina Milei y Patricia Bullrich se mostraron juntas en medio de tensiones en el oficialismo

La senadora nacional Patricia Bullrich se reunió este miércoles con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en un encuentro que sirvió para enviar una señal de unidad dentro de La Libertad Avanza en medio de las especulaciones sobre posibles diferencias internas.

La propia legisladora difundió la reunión a través de sus redes sociales, donde publicó una foto junto a la hermana del Presidente y aseguró: "Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el presidente Javier Milei".

El encuentro se produjo días después de que Bullrich pusiera a disposición su renuncia al bloque oficialista tras expresar públicamente sus diferencias con la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, propuesta para integrar la Justicia federal.

Aunque el contenido de la reunión no trascendió oficialmente, fuentes del oficialismo consultadas coincidieron en señalar que el balance fue positivo y que sirvió para ratificar la continuidad de la senadora dentro del espacio libertario.

La controversia se había desatado luego de que Bullrich cuestionara el retiro de la candidatura de Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Tras esa decisión, la legisladora reveló que había mantenido una conversación con el presidente Milei y que le había ofrecido su renuncia.

Sin embargo, un día después buscó descomprimir la situación y aseguró que el diálogo con el mandatario se desarrolló en buenos términos. "Se lo planteé al Presidente en una charla muy madura, muy seria. Uno pone a disposición su renuncia, él no le dio importancia al tema y seguimos la conversación. Así que eso queda ahí", explicó.

En la Casa Rosada siempre minimizaron la posibilidad de una ruptura y sostuvieron que Bullrich seguiría formando parte del oficialismo, más allá de sus diferencias puntuales con algunas decisiones de la gestión.

La senadora también protagonizó en los últimos meses otros cruces internos, entre ellos sus cuestionamientos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la demora en la presentación de su declaración jurada patrimonial, una postura que generó malestar en sectores del oficialismo.

En ese contexto, la reunión con Karina Milei fue interpretada como un gesto de acercamiento y una muestra de respaldo mutuo, en momentos en que distintos rumores apuntaban a tensiones dentro de La Libertad Avanza.

