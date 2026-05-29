Informaron el cronograma de pago a trabajadores provinciales

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Economía, informó cómo se desarrollará el cronograma de pago de haberes del mes mayo para los trabajadores provinciales. Según se detalló, comenzará el lunes 1 de junio y se completará el viernes 5.

En ese sentido, desde el Ejecutivo indicaron que en primer turno cobrará el personal policial y penitenciario, junto con los pasivos que perciben hasta $ 1.380.000, quienes tendrán depositado sus haberes en cuenta este sábado 30 de mayo.

Asimismo, recordaron que la liquidación de los haberes incluye el aumento acordado en paritarias del 10,9 % acumulado para mayo (2,6 % enero, 2,1 % febrero, 2,2 % marzo, 2 % abril y 2 % mayo). En la misma línea, explicaron que también se encuentra el incremento mínimo garantizado de $ 170.000.

Desde el gobierno subrayaron que esa medida se adoptó con el objetivo de sostener el poder de compra en un contexto de variaciones de precios que continúa impactando sobre los ingresos de los hogares.

Cronograma de pago de haberes de mayo a trabajadores provinciales

LUNES 1 (acreditación en cuenta sábado 30 de mayo)

Escalafón Policial y Penitenciario.

Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.380.000.

MARTES 2

Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.380.000.

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

MIÉRCOLES 3

Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.380.000)

Docentes de Escuelas Privadas Históricas

JUEVES 4

Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.380.000

VIERNES 5