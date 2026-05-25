Con un encuentro multitudinario, el socialismo santafesino ratificó su unidad y proyectó los desafíos políticos que vienen

Más de 1.500 personas participaron este domingo del tradicional encuentro patrio organizado por el Partido Socialista en la ciudad de Santa Fe. La actividad se desarrolló en el Colegio Don Bosco, en la zona norte de la capital provincial, y reunió a dirigentes, legisladores, funcionarios y militantes de distintos puntos de la provincia.

Durante la jornada, distintos referentes del socialismo santafesino compartieron mensajes vinculados a la actualidad política, la unidad partidaria y los desafíos futuros de la fuerza.

El senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi, llamó a “mirar lejos y construir cerca, a proyectar distinto a Santa Fe y trabajar hombro con hombro, uno al lado del otro". En ese sentido, agregó: "Acá valorizamos la humanidad, la fuerza de nuestros barrios, nuestras cooperativas y emprendedores, nuestros estudiantes y las personas que más lo necesitan. Queremos ser protagonistas del cambio en Santa Fe; para eso necesitamos un Socialismo unido que siga transformando cada localidad de la provincia y que en la ciudad capital se anime a protagonizar algo distinto, que nos permita mirar el futuro con más fortaleza y mucho optimismo”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Clara García, celebró “la tallarinada patria” y anticipó los desafíos electorales del próximo año. “Lo que viene es enorme y está en nuestras manos, en nuestro corazón. Nos vamos a ir de acá con una página para llenar. Tenemos la unidad, la transparencia y el recuerdo de los grandes líderes que nos abrieron camino de una manera luminosa. Lo vamos a hacer con otros y con otras, con los jóvenes, sin perder nuestra esencia y con la firme voluntad de seguir siendo el motor del cambio en nuestra sociedad”, expresó.

A su turno, el diputado nacional Pablo Farías remarcó que “cuando los socialistas están juntos, unidos y con los objetivos claros, todo es posible". Además, sostuvo: "Estamos para ser protagonistas de una historia diferente. El 25 de mayo fue eso: decir 'vamos a construir una nación distinta, un futuro propio'. Los socialistas sabemos todo lo que hemos hecho y lo que nos falta. Hoy más que nunca tenemos que reivindicar estos valores y saber que ningún habitante de nuestro país sobra. Todos tenemos que estar incluidos en este proyecto para poder vivir bien”.

También tomó la palabra el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Emilio Jatón, quien afirmó: “Santa Fe fue una provincia protagonista desde el primer día. Tenemos que serlo en cada momento histórico, en cada discusión y en cada aspecto de nuestras vidas. Si lo hacemos sin mezquindades, con un objetivo común y poniendo a la gente en el centro de la escena, seguramente nos va a ir bien”.

Más de 1.500 personas participaron del encuentro patrio del socialismo santafesino en la capital provincial.

Por su parte, Laura Mondino, subsecretaria de Innovación Comunitaria y Transformación Digital de la Municipalidad de Santa Fe, destacó: “Estamos acá construyendo colectivamente lo que todos soñamos, para seguir mirando a la cara a cada vecino y vecina y transmitirles que un futuro mejor es posible”.

El secretario general del Partido Socialista santafesino, Joaquín Blanco, puso de relieve el rol de la militancia local y señaló: “El socialismo de la ciudad de Santa Fe es una de las columnas vertebrales del partido a nivel provincial y nacional. No para de crecer en esta ciudad y se demuestra en este almuerzo en unidad y fraternidad, sostenido por una convicción muy fuerte: somos la fuerza política que busca verdaderamente la integración de la sociedad argentina”.

En tanto, la presidenta del Partido Socialista de Argentina, Mónica Fein, transmitió “el abrazo de cada socialista que, de norte a sur del país, sigue construyendo la patria que se soñó hace más de doscientos años; una patria con trabajo, vivienda, educación, salud, pequeñas y medianas empresas, defendiendo nuestra soberanía en la tierra y en la naturaleza”.

Finalmente, la diputada provincial y secretaria general adjunta del Partido Socialista, Varinia Drisun, expresó: “El socialismo está para construir igualdad con participación. Para que todos, independientemente de dónde nazcamos, tengamos la posibilidad de acceder a salud y educación de calidad, a un trabajo digno, y podamos desarrollarnos con una perspectiva de futuro para nuestros hijos y para todos los argentinos”.

El encuentro contó además con la presencia de los diputados provinciales Mariano Cuvertino y Gisel Mahmud; la ministra de Cultura, Susana Rueda; la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Érica Hynes; el subsecretario de Educación Superior, Eugenio Fernández; el intendente de Recreo, Omar Colombo; junto a otras autoridades locales, provinciales y partidarias.