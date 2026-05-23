El FMI proyectó crecimiento económico e inflación en baja para Argentina hasta 2028

Un día después de aprobar la segunda revisión del acuerdo con Argentina y habilitar un desembolso de 1.000 millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió el informe técnico completo del programa de Facilidades Extendidas, en el que presentó sus proyecciones económicas para el país hasta 2028.

El documento, conocido como Staff Report, prevé que la economía argentina crecerá 3,5% en 2026, impulsada principalmente por la inversión privada, las exportaciones de energía y minería y una recuperación de la construcción asociada a obras de infraestructura y concesiones viales.

El organismo sostuvo que sectores con fuerte perfil exportador, como Vaca Muerta y la minería, serán claves para sostener la expansión de la actividad. Además, proyectó un crecimiento del PBI de 4% en 2027 y de 3,8% en 2028, con una tendencia de mediano plazo cercana al 3% anual.

En cuanto a la inflación, el FMI reconoció avances en el proceso de desaceleración de precios, aunque advirtió que la baja continuará “a un ritmo más gradual”. Para fines de 2026 estimó una inflación interanual del 25%, frente al 31,5% proyectado para el cierre de 2025.

Según el informe, la continuidad de políticas monetarias y fiscales restrictivas será clave para consolidar la desinflación. Las proyecciones del organismo ubican la inflación en 12,5% para 2027 y en 7,5% hacia 2028.

En el plano fiscal, el Fondo prevé que el Gobierno mantendrá en 2026 un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI, en línea con la meta oficial de equilibrio fiscal. El organismo atribuyó ese resultado a la continuidad del ajuste del gasto y a reformas vinculadas principalmente al esquema de subsidios.

Para los años siguientes, el FMI proyectó una mejora gradual del resultado fiscal hasta alcanzar un superávit cercano al 2,25% del PBI en el mediano plazo. En ese sentido, remarcó que será necesario avanzar en reformas tributarias, previsionales y del sistema de coparticipación.

En relación con el frente externo, el organismo estimó una reducción progresiva del déficit de cuenta corriente gracias a mejores términos de intercambio y al crecimiento de las exportaciones energéticas y mineras. El desequilibrio externo pasaría del 1,1% del PBI en 2025 al 0,8% en 2026, y luego al 0,6% en 2027 y 2028.

El informe también proyectó una mejora en el ingreso de capitales, impulsada por inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), emisiones corporativas y una mayor confianza financiera.

En ese marco, el FMI estimó que las reservas internacionales netas deberían aumentar al menos 8.000 millones de dólares durante 2026. Para 2027 calculó una acumulación de 11.000 millones y para 2028 proyectó un incremento de 17.000 millones.

El organismo consideró que una combinación de políticas macroeconómicas “prudentes”, mayor flexibilidad cambiaria y reformas orientadas a fortalecer el perfil exportador permitirán mejorar el acceso de Argentina a los mercados internacionales y reforzar la posición de reservas.

