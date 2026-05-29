La Municipalidad dio por finalizado el ciclo de charlas abiertas por la reforma del Plan Director

Por Santotomealdía



La Municipalidad llevó adelante este jueves por la noche la quinta y última jornada del Ciclo de Charlas Abiertas por la Reforma del Plan Director, dando cierre a una instancia de encuentros iniciada el año pasado en el marco del proceso de actualización de la principal herramienta de planificación urbana de la ciudad.

La actividad se desarrolló en la Vieja Usina y, según informó el Municipio, contó con la participación de autoridades municipales, integrantes de la Comisión de Reforma del Plan Director, representantes de instituciones, profesionales, actores locales y vecinos interesados en aportar propuestas y opiniones vinculadas al desarrollo urbano.

La jornada comenzó con la presentación de autoridades, actores locales y del equipo técnico municipal, en lo que fue definido como "un espacio de intercambio orientado a fortalecer el proceso de planificación urbana participativa".

Durante el encuentro expuso el ingeniero en Recursos Hídricos Felipe Franco, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, quien presentó la ponencia “Dinámica hídrica en la planificación urbana”. Según se informó, durante su exposición abordó la importancia de incorporar la gestión integral del recurso hídrico en los procesos de crecimiento y ordenamiento territorial.

Posteriormente, el doctor en Ingeniería Ambiental Claudio Passalía, investigador adjunto del CONICET y director de la carrera de Ingeniería Ambiental de la FICH-UNL, desarrolló la ponencia “Metabolismo urbano y sostenibilidad”, donde expuso conceptos relacionados con la sostenibilidad urbana y los desafíos ambientales que enfrentan las ciudades.

La temática ambiental continuó con la participación de María Eugenia Eberhardt, directora de Ambiente y Sostenibilidad de la Municipalidad, quien compartió reflexiones sobre los desafíos de la sostenibilidad en el ámbito local y la necesidad de integrar políticas ambientales dentro de la planificación urbana.

Más tarde, el ingeniero agrónomo Martín Gagliardo, asesor del área de Arbolado Público y Áreas Naturales del Municipio, presentó la ponencia “Planificación forestal en la dinámica urbana”, enfocada en el rol del arbolado público, los espacios naturales y la infraestructura verde dentro del desarrollo de las ciudades.

Además, se realizó un espacio destinado a exposiciones públicas de actores locales previamente inscriptos, quienes presentaron inquietudes, propuestas y aportes vinculados al proceso de reforma del Plan Director.

Hacia el cierre, los integrantes de la Comisión de Reforma del Plan Director, Jerónimo Poquet, Pamela Pallud y Germán Gorriti, compartieron conclusiones sobre los temas abordados durante la jornada.

Según señaló la Municipalidad, durante el cierre de la actividad se reafirmó el compromiso de la gestión con una planificación urbana participativa y sostenible. Asimismo, desde el Ejecutivo local sostuvieron que estos encuentros permitieron "promover la participación ciudadana y contribuir a la construcción de consensos sobre el futuro desarrollo de la ciudad".