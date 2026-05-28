Jueves 28 de mayo de 2026

Interés General — 28.05.2026 —

La EPE anunció tres cortes programados para este viernes en la ciudad

Los trabajos se llevarán a cabo en tres sectores diferentes y están previstos para la mañana y el mediodía, según informó la empresa provincial.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este viernes realizará cortes programados del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad debido a tareas de mantenimiento, despeje de electroductos y reemplazo de infraestructura en la red.

De acuerdo con el cronograma difundido por la empresa, las interrupciones se desarrollarán en tres franjas horarias y afectarán diferentes zonas de la ciudad mientras se ejecutan los trabajos previstos.

Cortes programados en la ciudadDe 7:30 a 9:30
Sector comprendido por Alte. Brown, Obispo Gelabert, Castelli y Centenario.
Motivo: despeje de electroductos.

De 9 a 13
Av. Ejército Argentino (Ruta Nacional 19), entre la Autopista Brigadier López y la Estación Transformadora de la ciudad.
Motivo: trabajos de mantenimiento.

De 11:30 a 13:30
Sector comprendido por Derqui, Av. 7 de Marzo, Libertad y Salta.
Motivo: reemplazo de columna.

Desde la EPE recordaron que los trabajos programados están sujetos a las condiciones climáticas y que, en caso de mal tiempo, las tareas podrían ser reprogramadas. Asimismo, señalaron que las interrupciones tienen como objetivo realizar tareas de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward