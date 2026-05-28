Milei defendió el rumbo económico y aseguró que “la baja inflación sola no genera crecimiento”

El presidente Javier Milei cerró este jueves el Latam Economic Forum con un fuerte mensaje dirigido al sector empresario, en el que defendió el rumbo económico de su gestión y aseguró que la Argentina atraviesa una “oportunidad histórica” de crecimiento.

Durante una exposición realizada en Parque Norte ante empresarios, economistas y dirigentes políticos, el mandatario sostuvo que la desaceleración de la inflación por sí sola no garantiza una recuperación económica y remarcó que el verdadero desafío pasa por impulsar un cambio estructural en el modelo productivo.

“La baja inflación y la estabilidad macroeconómica no generan crecimiento”, afirmó Milei durante un discurso que se extendió por más de una hora. En ese marco, el Presidente volvió a poner el foco en la necesidad de reducir el peso del Estado, avanzar con desregulaciones y generar condiciones para atraer inversiones privadas.

Según planteó, uno de los principales motores de la economía en los próximos años será el desarrollo energético, especialmente por el potencial de Argentina en petróleo, gas y energía nuclear. “El principal driver de esta nueva industrialización argentina será la energía barata”, aseguró.

Milei también destacó el posicionamiento estratégico del país frente al nuevo escenario internacional y sostuvo que Argentina cuenta con recursos clave que hoy demanda el mercado global. “Tenemos energía, minerales, tierras fértiles y una ubicación estratégica para integrarnos a las cadenas globales”, señaló.

En otro tramo de su discurso, el mandatario cuestionó duramente al kirchnerismo y acusó a los gobiernos anteriores de haber condicionado el desarrollo del sector privado. “El kirchnerismo convirtió a la Argentina en un desierto donde solo crecía lo que estaba bajo la sombra del poder político”, lanzó.

Además, defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y adelantó que el Gobierno buscará profundizar ese esquema mediante el denominado “SuperRIGI”, iniciativa que ya fue enviada al Congreso.

Para Milei, el objetivo es avanzar hacia un esquema tributario más competitivo que incentive la llegada de capitales y acelere el crecimiento económico. En ese sentido, puso como ejemplo el caso de Neuquén y destacó el impacto de las inversiones vinculadas al desarrollo energético.

Hacia el cierre de su intervención, el Presidente insistió en que la Argentina atraviesa un momento decisivo y llamó a sostener las reformas económicas impulsadas por el Gobierno. “El tren pasa una sola vez y Argentina ya compró su ticket”, afirmó.

Finalmente, dejó un mensaje optimista sobre el rumbo de la economía: “La Argentina va hacia un escenario de menor inflación y mayor crecimiento”.

