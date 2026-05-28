Barcelona va por Julián Álvarez y prepara una oferta millonaria

El Barcelona comenzó a planificar la próxima temporada y puso a Julián Álvarez como uno de los grandes objetivos para el mercado de pases de 2026/27.

Según revelaron medios españoles, la dirigencia del club catalán ya mantuvo un encuentro con el entorno del delantero argentino para avanzar en las condiciones de una posible transferencia desde el Atlético de Madrid. La reunión estuvo encabezada por el director deportivo Deco junto a integrantes de la mesa chica del presidente Joan Laporta.

De acuerdo con las versiones surgidas en España, durante el encuentro ambas partes manifestaron su interés en avanzar hacia un futuro acuerdo y empezaron a delinear las bases de una eventual negociación contractual.

Sin embargo, el principal obstáculo para el Barcelona será alcanzar un entendimiento con el Atlético de Madrid, que no tiene intenciones de desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras. Desde el entorno del club madrileño aseguran que una posible salida del delantero solo sería evaluada ante una oferta cercana a los 150 millones de euros.

La situación económica del Barcelona también aparece como un factor clave. El club catalán viene de cerrar la incorporación del inglés Anthony Gordon por una cifra cercana a los 80 millones de euros entre monto fijo y variables, aunque eso no modificó el interés por sumar al campeón del mundo con la selección argentina.

La intención del equipo blaugrana es reforzar un plantel competitivo que le permita volver a pelear por la Champions League y recuperar protagonismo en Europa durante la próxima temporada.

Julián Álvarez atraviesa un gran presente en el Atlético de Madrid y se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo dirigido por Diego Simeone, motivo por el cual cualquier negociación promete ser compleja.