Subastarán uno de los esqueletos de Tiranosaurio rex más completos del mundo

La casa de subastas Sotheby's anunció que pondrá a la venta a “Gus”, uno de los esqueletos de Tyrannosaurus rex más grandes y completos hallados hasta el momento, con un valor estimado de entre 20 y 30 millones de dólares.

El ejemplar tiene una antigüedad de 67 millones de años y pertenece al período Cretácico Tardío. Sus restos fueron descubiertos durante excavaciones realizadas entre 2021 y 2023 en terrenos privados del condado de Harding, en Dakota del Sur, Estados Unidos.

Según detalló la firma, el esqueleto perteneció a un ejemplar adulto de gran porte y contextura robusta. Actualmente se encuentra montado sobre una estructura de acero diseñada especialmente para exhibición, en una postura de ataque característica de los grandes depredadores.

La subasta se realizará el próximo 14 de julio en Nueva York y, de concretarse dentro del rango previsto, “Gus” se convertirá en el dinosaurio con el precio base más alto en la historia de este tipo de remates.

El fósil mide aproximadamente 11,6 metros de largo y 3,8 metros de altura. Además, su cráneo alcanza los 137 centímetros y el fémur mide casi 1,30 metros.

Desde Sotheby’s destacaron el excepcional estado de conservación del ejemplar, que conserva 183 piezas óseas fósiles y alrededor del 63% del esqueleto completo según el recuento de huesos, aunque representa entre el 75% y el 80% de la masa corporal total del animal.

Entre las piezas más valiosas aparecen un cráneo preservado en un 82%, seis denticiones completas, un raro par de húmeros, una fúrcula —conocida como “hueso de la suerte”— y dos pies prácticamente intactos, una característica extremadamente poco frecuente en especímenes de este tipo.

Además, el conjunto incluye gran parte de la columna vertebral, vértebras cervicales, dorsales, sacras y caudales, junto con una pelvis en muy buen estado de conservación, lo que convierte a “Gus” en uno de los fósiles más completos y valiosos jamás ofrecidos en una subasta.

