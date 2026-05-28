La oposición reclama una discusión amplia cuando la reforma del Plan Director llegue al Concejo

Por Santotomealdía

En medio de las jornadas abiertas que impulsa el Municipio para avanzar con la reforma del Plan Director, el concejal justicialista Rodrigo Alvizo sostuvo que la discusión deberá ampliarse cuando el proyecto llegue al Concejo Municipal y planteó la necesidad de incorporar de manera activa a instituciones, organizaciones y distintos sectores de la comunidad.

En diálogo con Nova al Día, el edil cuestionó el volumen de la convocatoria realizada por el Ejecutivo y consideró que la construcción de una herramienta que definirá el desarrollo urbano de la ciudad durante las próximas décadas requiere una participación mucho más amplia.

“Hay un trabajo muy interesante de los empleados de planta de la Municipalidad, pero esto tiene que ser construido entre todos y todas, y si no hay buena participación ciudadana es difícil que podamos generar una política de Estado a mediano y largo plazo”, afirmó.

Alvizo aclaró que la oposición todavía no conoce el contenido del proyecto que será enviado al Concejo, aunque señaló que observa con buenos ojos que el Ejecutivo avance en una actualización de una normativa que lleva décadas de vigencia. Sin embargo, insistió en que el proceso de debate no debería agotarse en las instancias de consulta impulsadas por el Ejecutivo, sino que deberá profundizarse durante el tratamiento legislativo.

“Lo que necesitamos es que todas las instituciones, todos los sectores puedan opinar sobre todos los temas”, sostuvo.

Según explicó, el bloque justicialista promoverá mecanismos para ampliar la participación una vez que la iniciativa ingrese formalmente al cuerpo deliberativo. “Nosotros también lo vamos a hacer muy participativo”, aseguró. Y agregó: “Vamos a abrir el debate en todos los sentidos para generar el mejor Plan Director posible y que sea consensuado por todas las partes”.

El concejal también anticipó que el texto que remita el Ejecutivo probablemente será enriquecido y modificado durante su paso por el Concejo, a partir de los aportes de distintos sectores de la comunidad y de las fuerzas políticas representadas en el cuerpo. “Va a tener muchísimas modificaciones en el Concejo, porque las miradas son mucho más amplias que la que puede tener un Ejecutivo”, manifestó.

Entre las herramientas que propuso para fortalecer la participación, mencionó la realización de audiencias públicas, reuniones abiertas con instituciones y organizaciones de la sociedad civil, además de la posibilidad de avanzar en la puesta en funcionamiento del Consejo Económico y Social de la ciudad.

“Estas instancias seguramente las vamos a hacer con audiencias públicas vinculantes, con reuniones abiertas a las distintas instituciones, a los sectores, a los clubes, a las iglesias”, indicó.

Finalmente, Alvizo resumió cuál considera que debe ser el objetivo central de la reforma. “Avanzar en un trabajo interesante para que esto no quede como un proyecto solamente de un gobierno, sino que sea un proyecto de la ciudad”, concluyó.