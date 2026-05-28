Insisten en la creación de un destacamento policial en la zona de countries

La concejal Gisel Miravete volvió a impulsar en el Concejo Municipal de Santo Tomé un proyecto para crear un destacamento policial en la zona del DUE 23, en el norte de la ciudad, a raíz de la seguidilla de hechos de inseguridad registrados en las últimas semanas en distintos countries y urbanizaciones privadas del sector.

La iniciativa, presentada originalmente en septiembre de 2025, tomó nuevamente relevancia luego de los robos ocurridos en barrios como La Tatenguita, El Paso y El Pinar, episodios que generaron preocupación entre vecinos y reavivaron el reclamo por una mayor presencia policial en la zona.

El proyecto propone la instalación de una base operativa permanente en un terreno municipal de más de 3.000 metros cuadrados ubicado estratégicamente en el sector norte de Santo Tomé. Según se detalla en la propuesta, el objetivo es reforzar el patrullaje preventivo, mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias y brindar mayor cobertura de seguridad en una zona de constante crecimiento urbano y con importante circulación vehicular.

“Queremos mayor presencia policial y patrullaje, protegiendo a los vecinos y asegurando la tranquilidad en una zona que crece día a día”, había señalado Miravete al momento de presentar la iniciativa.

La propuesta contempla además la realización de gestiones ante el Gobierno de la Provincia para avanzar con la creación del destacamento y prevé incorporar las partidas necesarias en el presupuesto municipal.

La concejal remarcó que el reclamo por mayor seguridad “se intensificó en las últimas semanas a partir de distintos hechos delictivos denunciados por residentes de countries y barrios cerrados del sector norte de la ciudad”.

En ese marco, sostuvo que la instalación de una dependencia policial permanente “permitiría fortalecer las tareas preventivas y acompañar el crecimiento de una de las zonas con mayor expansión de Santo Tomé”.

El proyecto se fundamenta además en la Ordenanza N° 3476/2021, que habilita al Departamento Ejecutivo Municipal a destinar espacios estratégicos para el funcionamiento de dependencias de la Policía de la Provincia de Santa Fe.