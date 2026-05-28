El FMI recomienda que más trabajadores vuelvan a pagar Ganancias y aumentar la carga sobre monotributistas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) propuso una serie de cambios al sistema tributario argentino que incluyen ampliar la cantidad de trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias y alinear las cuotas del monotributo con las obligaciones que afrontan los contribuyentes del régimen general.

Las recomendaciones fueron incluidas en el documento "Argentina: temas seleccionados", que forma parte de la documentación del último Staff Report correspondiente al programa vigente entre el organismo y el país. Allí, el FMI sostiene que el sistema impositivo argentino es "complejo, altamente distorsivo e inestable" y considera que afecta el crecimiento económico y la competitividad.

Según el informe, una reforma tributaria integral debería equilibrar la equidad y la eficiencia, además de fortalecer el equilibrio fiscal. Para ello, propone reducir los llamados gastos tributarios, es decir, los beneficios, exenciones y regímenes especiales que permiten a determinados sectores pagar menos impuestos o directamente no abonarlos.

De acuerdo con las estimaciones del organismo, estas medidas podrían generar una recaudación adicional equivalente a 3,3 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Entre las iniciativas mencionadas figuran la eliminación de algunas exenciones del IVA, la revisión de zonas con beneficios fiscales especiales y una actualización de impuestos específicos como los que gravan los combustibles y el tabaco.

Uno de los puntos centrales del informe es la propuesta de expandir la base de contribuyentes del Impuesto a las Ganancias. El FMI señala que, tras las modificaciones aplicadas en 2023, apenas el 1% de los trabajadores quedó alcanzado por ese tributo. En ese sentido, plantea reducir el umbral de ingreso para que vuelva a tributar al menos el 20% de los trabajadores, un nivel similar al registrado en 2019.

El organismo estima que esa modificación podría aportar alrededor de 0,4% del PBI en ingresos fiscales adicionales. Además, recomienda armonizar las deducciones existentes entre distintas categorías laborales y simplificar la estructura del impuesto.

Respecto del monotributo, el documento no plantea su eliminación, pero sí propone alinear el componente impositivo y los aportes a la seguridad social con los niveles vigentes en el régimen general, lo que implicaría un incremento de la carga tributaria para quienes se encuentran bajo ese esquema simplificado. Según el informe, esta medida podría representar una mejora en la recaudación cercana al 1% del PBI.

En cuanto al impuesto a las sociedades, el FMI sugiere establecer una alícuota única del 30% para las empresas y dejar sin efecto el esquema progresivo vigente, que actualmente contempla tasas que van del 25% al 35% según el nivel de ingresos. El organismo considera que el sistema actual puede incentivar conductas de evasión fiscal.

El informe también menciona la posibilidad de fortalecer los impuestos provinciales vinculados a la propiedad, una medida que, según sus cálculos, permitiría sumar otros 0,6 puntos del PBI a los ingresos fiscales.

Las recomendaciones llegan en un contexto en el que el Gobierno nacional mantiene el compromiso asumido con el FMI de presentar durante este año un proyecto de reforma tributaria. Sin embargo, varias de las propuestas incluidas en el informe contrastan con la postura expresada por la administración de Javier Milei, que ha manifestado su intención de reducir la presión impositiva y disminuir el peso del Estado sobre el sector privado.

De acuerdo con el documento, la combinación de estas medidas permitiría incrementar la recaudación y, posteriormente, avanzar en una reducción gradual de otros tributos considerados distorsivos, como los impuestos al comercio o a las transacciones financieras. No obstante, el debate sobre el alcance y la orientación de una eventual reforma tributaria continúa abierto.