Jueves 28 de mayo de 2026

Interés General — 27.05.2026 —

Pese al aumento, cargar GNC en nuestra ciudad cuesta casi $170 menos que en Santa Fe

Las estaciones de servicio locales actualizaron sus precios en las últimas horas. El metro cúbico pasó a costar $869, mientras que en la capital provincial ya supera los $1.040.

Aumentó el GNC en la ciudad, pero sigue siendo más barato que en Santa Fe. (Crédito: STD)
Aumentó el GNC en la ciudad, pero sigue siendo más barato que en Santa Fe. (Crédito: STD)

Las estaciones de servicio de nuestra ciudad actualizaron en las últimas horas el precio del Gas Natural Comprimido (GNC), que registró una suba cercana a los $70 por metro cúbico. Sin embargo, pese al incremento, el valor local continúa ubicándose por debajo del que se cobra en la ciudad de Santa Fe.

Tanto la estación Shell de calle Hernandarias como la estación YPF comercializan actualmente el metro cúbico de GNC a $869, según pudo comprobar nuestro medio.

De esta manera, el combustible mantiene una diferencia significativa respecto de la capital provincial, donde este miércoles se registró un nuevo aumento que llevó el precio a $1.040 por metro cúbico.

La diferencia entre ambas ciudades alcanza actualmente los $171 por metro cúbico, una brecha que continúa posicionando a nuestra ciudad con uno de los valores más bajos de la región.

El incremento local se suma a las actualizaciones que vienen registrándose en distintos puntos de la provincia en el marco de los ajustes que periódicamente aplican las estaciones de servicio sobre el precio del GNC.

Pese a ello, quienes utilizan este combustible en nuestra ciudad continúan encontrando un costo considerablemente inferior al vigente en Santa Fe, donde el último aumento fue de $50 por metro cúbico y comenzó a aplicarse durante las primeras horas de este miércoles.

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