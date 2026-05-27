Adorni posterga la presentación de su declaración jurada en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantiene su decisión de presentar su declaración jurada a comienzos de junio, en medio de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario rechaza la posibilidad de adelantar esa presentación pese a los pedidos públicos realizados por la senadora Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

De acuerdo con fuentes cercanas al funcionario, Adorni pretende respetar los tiempos que tenía previstos originalmente y no actuar en función de las presiones políticas que surgieron en las últimas semanas.

“No lo van a apurar ni Bullrich ni Villarruel ni ningún otro que vaya a pedir que lo anticipe”, señalaron desde su entorno.

La situación generó tensiones dentro del oficialismo. En la Casa Rosada atribuyen a Bullrich haber impulsado públicamente la necesidad de que Adorni explicara su situación judicial y anticipara la presentación de su declaración jurada, una postura que no habría sido bien recibida por sectores del Gobierno.

Según la información difundida, las declaraciones de la senadora provocaron malestar tanto en el presidente Javier Milei como en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Fuentes vinculadas a la mesa política libertaria sostuvieron que existe preocupación por la autonomía política que mantiene Bullrich dentro del espacio.

En ese contexto, el propio Milei se refirió al tema durante una entrevista televisiva y sostuvo que la legisladora había anticipado una decisión que ya estaba prevista por el oficialismo.

“Patricia spoileó a Manuel, adelantó lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números”, afirmó el mandatario en declaraciones a LN+.

Por otra parte, también trascendió que la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuya relación con la Casa Rosada atraviesa un período de distanciamiento político, manifestó públicamente que aguardaba la presentación de la declaración jurada del ex vocero presidencial.

La causa judicial

Mientras tanto, el equipo contable de Adorni trabaja en la documentación con la que buscará justificar la adquisición de propiedades y diversos viajes al exterior que forman parte de los aspectos analizados en la investigación.

Pese al avance de la causa, desde el entorno del funcionario intentan restarle impacto político al expediente judicial y descartan, por el momento, la posibilidad de medidas más severas por parte de la Justicia.

“Se moverá unos meses más y después la causa muere”, afirmó un colaborador de Adorni, quien también rechazó la posibilidad de una eventual citación a indagatoria.

En el Gobierno sostienen que no pretenden interferir en la investigación y que esperan que el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo reúnan los elementos necesarios para determinar la situación del funcionario.

“Ahí van a determinar si es un ladrón o si efectivamente tiene todo en regla como creemos”, señalaron fuentes oficiales citadas por Noticias Argentinas.