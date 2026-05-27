ASOEM volvió a reclamar sanciones contra la Municipalidad de Sauce Viejo y que se abra la paritaria

La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) volvió a reclamar sanciones contra la Municipalidad de Sauce Viejo y exigió la apertura urgente de la paritaria local, luego de denunciar una nueva ausencia del Ejecutivo municipal en una audiencia de conciliación convocada por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe.

Según informó el gremio, la audiencia estaba prevista para el pasado 14 de mayo y representó la segunda incomparecencia consecutiva de las autoridades municipales en el marco del conflicto laboral que mantiene enfrentadas a las partes desde hace semanas.

Ante esta situación, ASOEM presentó un nuevo pedido formal ante la cartera laboral provincial para que se apliquen las sanciones contempladas en los artículos 41 y 42 de la Ley Provincial N° 10.468, al considerar que la conducta del municipio constituye una obstrucción al accionar del organismo administrativo y un incumplimiento de las instancias institucionales de conciliación.

Desde el sindicato señalaron además que solicitaron una multa agravada por reincidencia y remarcaron que el monto podría alcanzar cifras millonarias, ya que la normativa establece sanciones de entre medio y un Salario Mínimo Vital y Móvil por cada trabajador en relación de dependencia. Actualmente el SMVM asciende a $363.000 y, según datos oficiales del Presupuesto 2026 de Sauce Viejo, el municipio cuenta con más de 270 empleados entre personal permanente, no permanente y funcionarios.

El planteo sindical también incorpora como agravantes las prácticas antisindicales denunciadas por la entidad y los hechos ocurridos el 30 de abril y el 20 de mayo, episodios que actualmente tienen actuaciones en la Justicia penal.

Más allá del reclamo por las sanciones, ASOEM insistió en que el principal objetivo continúa siendo la apertura de la paritaria local para discutir las condiciones laborales de los trabajadores municipales.

Entre los puntos que el gremio busca abordar figuran la conformación de un Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo, el tratamiento de consumos problemáticos, las condiciones de higiene y seguridad, situaciones de violencia laboral y otros aspectos vinculados al funcionamiento cotidiano de las distintas áreas municipales.

El secretario general de ASOEM, Juan Medina, cuestionó la falta de diálogo por parte del Ejecutivo local y aseguró que, pese al levantamiento de las medidas de fuerza, no existió ninguna convocatoria formal para retomar las negociaciones.

“Durante semanas el Ejecutivo municipal justificó su negativa al diálogo argumentando que existían medidas de fuerza. Sin embargo, los compañeros retomaron sus tareas habituales esta semana y, aun así, no hubo ningún llamado ni convocatoria formal”, sostuvo.

Además, el dirigente remarcó que el conflicto “nunca tuvo como único eje una cuestión salarial”, sino que apunta a mejorar las condiciones de trabajo y la prestación de servicios municipales.

Finalmente, desde ASOEM reiteraron que mantienen la voluntad de alcanzar una salida institucional al conflicto a través del diálogo y la negociación colectiva.