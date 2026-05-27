Tragedia en Aeroparque: un trabajador murió durante tareas de mantenimiento

Un grave accidente laboral ocurrido este miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó como saldo un trabajador muerto y otro afectado por inhalación de gas, aunque fuera de peligro. El episodio se produjo mientras ambos realizaban tareas de mantenimiento en una sala técnica ubicada en el sector de preembarque nacional.

Según trascendió, las víctimas eran empleados de una empresa contratista que presta servicios para Aeropuertos Argentina y se encontraban trabajando sobre tubos de dióxido de carbono dentro de una sala de máquinas de acceso restringido.

De acuerdo con las primeras informaciones, durante las tareas se desprendió un tablero eléctrico que impactó sobre una válvula de seguridad y provocó una pérdida de gas. Como consecuencia, los dos operarios quedaron atrapados dentro del recinto.

Personal médico y de emergencias acudió rápidamente al lugar para asistir a los trabajadores. Allí se constató el fallecimiento de uno de ellos, identificado por sus iniciales F.G., mientras que el segundo empleado sufrió una intoxicación leve y se encontraba fuera de peligro.

El hecho ocurrió en una zona técnica cercana a una salida de emergencia del primer piso del aeropuerto, un sector al que solo puede acceder personal autorizado.

Tras el episodio intervino la Fiscalía correspondiente, que ordenó preservar el área para realizar peritajes y determinar cómo se produjo el accidente. Además, se dispuso el secuestro de elementos vinculados a la investigación y la toma de declaraciones testimoniales a trabajadores de Aeropuertos Argentina y de la empresa encargada del mantenimiento.

Las actuaciones intentarán establecer si existieron fallas técnicas o incumplimientos en las condiciones de seguridad durante las tareas realizadas en el lugar.