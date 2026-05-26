Policiales — 26.05.2026 —
Intentaron robar, escaparon en moto y terminaron detenidos
Los sospechosos fueron interceptados en República de Chile y J.J. Paso. luego de una persecución. Habían intentado cometer un robo en Azcuénaga y San Luis.
Dos personas fueron aprehendidas este lunes por la tarde en Santo Tomé luego de una persecución policial iniciada tras un intento de robo ocurrido en la zona de Azcuénaga y San Luis.
Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se desarrolló alrededor de las 17.20 y estuvo a cargo de personal de la Comisaría 12da junto a efectivos motorizados que habían sido comisionados por el servicio de emergencias 911.
De acuerdo con la información oficial, los sospechosos se movilizaban en una motocicleta y fueron detectados luego de una denuncia por tentativa de robo.
A partir de allí, los agentes iniciaron un seguimiento controlado que finalizó en la intersección de República de Chile y J.J. Paso, donde ambos sujetos fueron interceptados y aprehendidos. Además, la Policía secuestró el motovehículo en el que se trasladaban.
Fuentes policiales indicaron que uno de los involucrados es menor de edad, por lo que se dio intervención a la Sección Asuntos Juveniles. En tanto, el otro sospechoso fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido.
La causa fue caratulada provisoriamente como “tentativa de robo” y quedó en manos de la Fiscalía de turno, que tomó conocimiento de las actuaciones realizadas.