El Gobierno busca derogar la ley de etiquetado frontal y se activa el debate en el Senado

El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto para derogar por completo la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como ley de etiquetado frontal, una normativa sancionada en 2021 que obliga a incluir octógonos negros de advertencia en productos con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías.

La iniciativa lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, y ya comenzó a generar debate en distintos sectores políticos y productivos.

En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostiene que el sistema actual de advertencias presenta limitaciones para diferenciar productos con composiciones nutricionales distintas y que el esquema “binario” de octógonos dificulta reflejar mejoras parciales en la elaboración de alimentos.

Además, el Gobierno cuestionó las restricciones vinculadas a publicidad, comunicación comercial y diseño de envases, al considerar que implican “limitaciones relevantes” para actividades económicas y estrategias comerciales de la industria alimentaria.

Otro de los argumentos planteados apunta al impacto que la normativa tendría sobre pequeñas y medianas empresas, debido a los costos asociados a la adecuación de envases, líneas de producción y procesos técnicos. Según el texto oficial, estas exigencias podrían favorecer procesos de concentración económica en beneficio de compañías con mayor capacidad financiera.

Desde la Casa Rosada también señalaron que la derogación busca avanzar hacia un esquema “más consistente, uniforme y adaptable” a los avances en materia nutricional, sin abandonar los objetivos de salud pública y protección al consumidor.

Sin embargo, en el Senado comenzaron a aparecer reparos frente a la propuesta. Legisladores de sectores dialoguistas señalaron que no existe urgencia para tratar la iniciativa y adelantaron que buscarán escuchar la opinión de especialistas y actores involucrados antes de avanzar con el debate.

En ese marco, algunos senadores consideraron que existen aspectos de la ley que podrían revisarse o modificarse, aunque advirtieron que una derogación total podría resultar excesiva, especialmente teniendo en cuenta el grado de implementación y aceptación que ya tiene el sistema de etiquetado entre los consumidores.

Mientras se aguarda el giro formal a comisiones, el proyecto abre una nueva discusión sobre el equilibrio entre regulación sanitaria, derechos de los consumidores e impacto económico sobre la industria alimentaria.

