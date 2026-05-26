Tragedia en Bélgica: un tren chocó contra un ómnibus escolar y hay cuatro muertos

Al menos cuatro personas murieron este martes luego de que un tren chocara contra un ómnibus escolar en la localidad belga de Buggenhout, al norte de Bruselas. Entre las víctimas fatales se encuentran dos menores de 12 y 15 años, además del chofer y una supervisora que acompañaban a los estudiantes.

El accidente ocurrió poco después de las 8 de la mañana en un paso a nivel ubicado a aproximadamente un kilómetro de una estación ferroviaria. Según informaron las autoridades, en el vehículo viajaban siete menores de edad junto a los dos adultos fallecidos.

Además, otros cinco niños resultaron gravemente heridos, aunque se encontraban estables al momento del último parte médico.

La portavoz de la Policía Federal belga, An Berger, indicó que las cámaras de seguridad muestran que las barreras del cruce ferroviario estaban bajas y que las señales luminosas se encontraban en rojo al momento del impacto.

Por su parte, Thomas Baeken, representante de la empresa ferroviaria Infrabel, explicó que el tren ya se encontraba reduciendo la velocidad cuando ocurrió el choque y que el maquinista activó el freno de emergencia, aunque no logró evitar la colisión.

Tras el siniestro, bomberos y equipos de emergencia evacuaron a cerca de 100 pasajeros del tren. Uno de ellos sufrió un cuadro de shock, según informó la compañía ferroviaria nacional SNCB-NMBS.

Las autoridades confirmaron además que el transporte escolar se dirigía a una institución de educación especial y que la mayoría de los estudiantes eran alumnos de nivel secundario.

El ministro del Interior de Bélgica, Bernard Quintin, expresó su pesar por lo ocurrido y calificó el episodio como una tragedia. Mientras tanto, fiscales y especialistas en transporte trabajan para determinar las causas del accidente.